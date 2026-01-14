Turisme
Un hotel il·legal i múltiples pisos turístics saturen el mític edifici Roca a València
L’Ajuntament ordena el tancament d’un allotjament amb una dotzena d’habitacions instal·lat en l’entresol de l’edifici
Els veïns denuncien que, a més, han enviat requeriments per múltiples pisos superiors de dubtosa legalitat
L’edifici va ser construït en 1934 i dissenyat per Vicente Valls Gadea seguint els criteris de l’arquitectura racionalista
En el número 34 del carrer Sant Vicent Màrtir, a 200 metres de l’ajuntament de València, s’alça un edifici color os i estil racionalista dissenyat per Vicente Valls Gadea, antic arquitecte de la ciutat. Construït en 1934, l’emblemàtic edifici Roca destaca pel seu avançat cos central de sis plantes idèntiques, amb laterals que es retiren lleument i impedixen apreciar el conjunt a primera vista. També destaca la seua volada inferior de forma arredonida. El nom el rep de Miguel Roca —posteriorment, Viuda de Miguel Roca—, la botiga d’electrodomèstics i vinils que va ocupar durant dècades el baix comercial. I el seu estil beu de l’arquitectura centreeuropea que va proliferar en els anys trenta en el Cap i Casal.
Es tracta, per tant, d’una fita en el centre històric concebuda per a proporcionar comerç local i residència a 24 famílies en cada una de les seues vivendes, però l’edifici Roca s’ha adaptat a la deriva de la ciutat. La seua història recent la conten alguns residents. “Des de maig de l’any passat ha estat en obres l’entresol, que pertany al baix de l’edifici. Al final, va resultar que s’ha convertit en un hostal, anunciat també com a hotel en alguna plataforma com Booking. Ningú va demanar permís a la comunitat i ningú sap oficialment si és legal. Sembla que no”, introduïx un veí.
Després de l’estiu, la comunitat de veïns de l’edifici Roca va enviar un requeriment a l’Ajuntament informant d’este fet. Van estar tres mesos sense saber res, de manera que van telefonar a la Policia per a saber si l’obra tenia permís, però la Policia tampoc els va informar, emparant-se en la protecció de dades. Mentrestant, l’establiment hoteler ha estat funcionant amb la marca HAD Valencia, publicitada en diverses plataformes hoteleres. “Han tret una dotzena d’habitacions per a rendibilitzar al màxim l’espai. L’establiment està totalment en funcionament. No deixa de vindre gent tots els dies i ací no passa res. Algú haurà validat que el local complix tots els requisits?”, es pregunten els residents.
En realitat, sí que s’ha validat i, en efecte, l’hotel és il·legal. El promotor va sol·licitar llicència per a implantar una residència d’estudiants en l’entresol de l’edifici, però l’Ajuntament no li la va concedir. En un expedient de Llicències Urbanístiques datat el 16 de desembre de 2025, s’explica que, durant la visita d’inspecció, es detecta l’existència, en la porta d’accés, d’un pany amb codis, indici compatible amb el desenrotllament d’activitat turística. I en els arxius de Llicències no consta concedida una llicència de canvi d’ús a turístic. Així mateix, l’emplaçament es troba localitzat en un conjunt històric protegit, en l’àmbit d’aplicació del Pla especial de protecció de Ciutat Vella.
Per tot això, el citat servici resol “ordenar a BMD Consulting, SL, com a propietària de l’immoble, la suspensió immediata de l’ús en curs d’execució sense llicència, (publicitat en plataformes públiques), que es desenrotlla en este com a vivenda d’ús turístic i, per tant, incompatible amb l’ús comercial de l’immoble”. A més, concedix un mes d’audiència a l’empresa propietària i advertix d’una futura execució subsidiària en cas de no suspendre immediatament l’ús turístic, cosa que, segons diuen els veïns, de moment no ha ocorregut. “Continua havent-hi tràfec”, asseguren.
També hi ha hagut un intent de negociació. L’empresa de l’hotel va contactar ahir amb la comunitat de veïns —per primera vegada— per a oferir un acord una vegada s’ha obert l’expedient de suspensió. Este acord requerix les tres quintes parts dels residents en l’edifici Roca, cosa que inquieta profundament els propietaris. “Sempre tenim les de perdre, perquè hi ha més de tres quintes parts que són pisos turístics”, assenyalen. És ací a on radica el segon problema del bloc: per damunt de l’hotel sense llicència han proliferat altres allotjaments de dubtosa legalitat.
Requeriments pels pisos turístics
“Ací hi ha diversos pisos turístics legals i uns quants d’il·legals; i l’Ajuntament ho sap des de fa anys. Hem presentat requeriments per via telemàtica i hem telefonat diverses vegades a la Policia”, expliquen els veïns de l’edifici dels anys trenta. “En este edifici s’ha permés de tot, la constructora va adaptar els estatuts a la seua conveniència i posa que qualsevol veí pot posar en marxa un negoci sense permís. En total hi haurà huit vivendes amb veïns habituals, bona part de la resta seran pisos turístics. Hi ha una empresa que agrupa diversos apartaments”, relata un propietari.
“Jo he presentat requeriments amb captures de pantalla de plataformes que no sabia ni que existien”, afig el veí. “Una de les empreses amb apartaments es va presentar en ma casa i em va oferir llogar-la com a turística. Jo vaig preguntar: ‘I la llicència?’. Em van contestar que d’això no em preocupara. Em van dir: ‘El pitjor que et pot passar és que et demanen que deixes el negoci, però mentrestant vas traient pasta’”.
