Tribunals
La jutgessa de la dana posa data a la declaració del xòfer, la cap de premsa i l’assessor de Carlos Mazón
Són citats per a comprovar si “efectivament van poder sentir algunes de les telefonades o els comentaris amb motiu d’ells”
La magistrada Nuria Ruiz Tobarra cita huit testimonis més fins al mes de febrer
La jutgessa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal d’Instància 3 de Catarroja, ja ha posat data a la citació del xòfer, la cap de premsa i l’assessor pagat pel PP de Carlos Mazón, segons una diligència d’ordenació notificada hui a les parts. La citació es va produir a petició de l’advocat d’una acusació particular, Ximo Esteve, i l’acusació popular que exercix Compromís, sota la direcció lletrada d’Armand Galán.
El xòfer de Mazón està citat per al pròxim 20 de febrer; l’assessor de Mazón Josep Lanuza haurà de comparéixer el 23 de febrer, i la seua cap de premsa, Maite Gómez, el 27 de febrer.
En la mateixa diligència d’ordenació se cita un total de huit persones: el coordinador de l’Advocacia de la Generalitat, Ignacio Lleó de Nalda; l’advocat general de la Generalitat, Álvaro Martínez Ávila; el director general d’Emergències, Alberto Martín Moratilla; el director de l’empresa pública Sgise (Societat de Gestió Integral dels Servicis d’Emergències), Raúl Quílez; a més del xòfer de l’expresident de la Generalitat Carlos Mazón, l’exdirectora general de l’Oficina de Premsa de Presidència de la Generalitat i el director general de Comunicació i Promoció Institucional de la Generalitat.
La magistrada va considerar necessari citar-los per si estos testimonis “efectivament van poder sentir algunes de les telefonades o els comentaris amb motiu d’ells”, en al·lusió al cap del Consell i a la llavors consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas.
Entén la instructora que són extrapolables a estos testimonis els arguments arreplegats en la interlocutòria de l’Audiència Provincial que va ordenar la pràctica de la testifical de la periodista que va dinar el dia de la dana amb el president de la Generalitat i que li ha permés indagar sobre Carlos Mazón, encara que de manera tangencial.
“L’argumentació que es va aplicar respecte de la testimoni Maribel Vilaplana es pot estendre als escortes i al xòfer” de Carlos Mazón, raona la magistrada. Per tant, “en l’anàlisi del procés de decisió per part de la consellera, Salomé Pradas, resulta rellevant, ateses les funcions que se li atribuïxen al president del Consell, funcions directives i de coordinació, les converses que va mantindre amb el president de la Generalitat”.
Per tant, raona la jutgessa, “en eixe procés de decisió, cal ajustar-se al fet de si efectivament [els escortes o el xòfer] van poder sentir algunes de les telefonades o els comentaris amb motiu d’ells”. Sobre l’encreuament de telefonades que van poder creuar eixa vesprada el cap del Consell i la seua consellera, la magistrada assegura que “ha d’assenyalar-se que hi ha un fet indiscutible, la voluntat de la senyora Salomé Pradas de mantindre contacte amb el president de la Generalitat”. Una voluntat de contacte que “referenda l’acta notarial aportada per la defensa de Pradas, que establix quatre categories en les telefonades, partint no només de les seues manifestacions, sinó també de l’acarament amb les que consten en el telèfon i les subsegüents impressions de les telefonades”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sueca exigix a Educació reparar la calefacció del CEIP Carrasquer per a evitar aules a 14 graus
- L’Aemet notifica un canvi d’oratge a València i posa data al retorn de les pluges
- La multinacional valenciana Istobal obri una nova filial a Noruega amb la compra d’un distribuïdor local
- PowerCo incorpora els tres primers operaris de la gigafactoria
- Desesperació: una promoció de 156 vivendes a València rep 500 peticions de compra
- València acollirà les dos proves de vela més importants de l’any
- Adeu a Enric Mestre, l’escultor que va convertir la ceràmica en art contemporani
- Una veïna recrimina a l’alcalde de Massanassa el mal estat del clavegueram davant de Mompó