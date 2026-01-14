L’ontinyentí Rubén Cambra opta al Goya pel llargmetratge d’animació ‘Norbert’
L’artista visual, conegut com a RUK, forma part de l’equip d’art de la pel·lícula nominada en els premis de l’Acadèmia de Cine Espanyol
Rubén Cambra Donat, artista visual conegut com a RUK, ha format part de l’equip d’art de la pel·lícula d’animació Norbert, nominada als Premis Goya 2026 en la categoria de millor pel·lícula d’animació. La pel·lícula compta amb distribució vinculada a Buena Vista / The Walt Disney Company i pot veure’s actualment en Disney+, dins del catàleg de la plataforma. L’ontinyentí opta al Goya per la seua participació en la pel·lícula.
Norbert és una comèdia d’espionatge i aventures amb esperit familiar: el seu protagonista, un agent maldestre d’un país gris i burocràtic, es veu endinsat en una missió que acaba portant-lo al xoc entre dos mons oposats, la rigidesa de la seua nació i el caos alegre de Colorlandia. En eixe viatge, Norbert acaba convertint-se en una peça clau per a frenar els plans del seu propi govern i, de pas, trobar el seu lloc.
En paral·lel al seu treball en l’àmbit audiovisual, RUK desenrotlla una trajectòria sòlida en el muralisme contemporani i la creació visual. En 2025, els seus murals Mirall (Ontinyent) i Ressonància (Benlloc) van ser seleccionats entre els millors del món en les votacions mensuals de la plataforma Street Art Cities: Mirall es va situar entre els huit primers del rànquing d’octubre i Ressonància va aconseguir el top 9 en juliol.
Rubén Cambra ha treballat també com a dissenyador gràfic i es definix com a artista multidisciplinari, amb experiència en col·laboracions al costat del també ontinyentí Antonio Segura, conegut com a Dulk (artista internacional, i Mario Pérez, un dels tallers fallers més prestigiosos de València, que en 2026 plantarà la falla infantil de l’Ajuntament i una falla en Duc de Gaeta (secció especial).
Suscríbete para seguir leyendo
- Sueca exigix a Educació reparar la calefacció del CEIP Carrasquer per a evitar aules a 14 graus
- L’Aemet notifica un canvi d’oratge a València i posa data al retorn de les pluges
- La multinacional valenciana Istobal obri una nova filial a Noruega amb la compra d’un distribuïdor local
- PowerCo incorpora els tres primers operaris de la gigafactoria
- València acollirà les dos proves de vela més importants de l’any
- Desesperació: una promoció de 156 vivendes a València rep 500 peticions de compra
- Adeu a Enric Mestre, l’escultor que va convertir la ceràmica en art contemporani
- Una veïna recrimina a l’alcalde de Massanassa el mal estat del clavegueram davant de Mompó