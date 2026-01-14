Les Arts rep Christian Gerhaher amb un monogràfic de Schubert
Acompanyat del pianista Gerold Huber, el baríton alemany proposa un recorregut per l’obra del mestre de la cançó romàntica
Christian Gerhaher és l’intèrpret per excel·lència de cançó lírica en l’actualitat. Dissabte, en el Palau de les Arts, es podrà escoltar la seua vellutada veu en un programa dedicat íntegrament al gran mestre del gènere, Franz Schubert (Sala Principal, 19:00 hores).
El baríton alemany torna a Les Arts, després de les seues celebrades incursions amb obres de Schumann i Debussy, acompanyat del seu pianista, Gerold Huber, amb qui forma un dels tàndems més celebrats del gènere, imprescindible en les programacions dels principals auditoris i sales de concert.
Gerhaher dedicarà la vetlada a Franz Schubert, el gran referent de la cançó romàntica, de qui ha fet algunes de les gravacions més reconegudes i per les quals el cantant ha sigut comparat amb els experts més destacats de la història, com el mític Dietrich Fischer-Dieskau.
La veu de Christian Gerhaher, juntament amb la seua exquisida dicció, a més d’una expressivitat i musicalitat inigualables, han enaltit els seus recitals a la categoria de cita ineludible per als amants d’este repertori, així com per a la premsa especialitzada.
El programa proposa un minuciós recorregut per l’obra del compositor vienés, que inclou les seues creacions més cèlebres, com Auf dem Wasser zu singen (Per a cantar sobre l’aigua) o Gondelfahrer (El gondoler), intercalades amb pàgines menys conegudes en un viatge intens amb molta càrrega emocional i d’excepcional exigència artística per als dos intèrprets.
L’emergent Katharina Konradi, el 26 d’abril, i la cotitzada soprano Angel Blue, que recupera el 7 de juny el seu recital posposat per l’emergència climàtica, protagonitzaran les pròximes cites del cicle “Les Arts és Lied”.
