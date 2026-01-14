Llorca s’alinea amb els experts davant del nou finançament i exigix a Montero el fons d’anivellament i més quitament de deute
El Consell i el comité assessor coincidixen a reclamar a Montero una reforma que incloga la compensació temporal i una condonació més àmplia del passiu
Francisco Pérez (Ivie) destaca que la proposta acostaria “significativament” la C. Valenciana a la mitjana estatal
Després d’uns dies d’una certa indefinició davant de l’escarida proposta presentada pel Govern per a la reforma del sistema de finançament autonòmic i que suposaria quasi 3.700 milions més per a la C. Valenciana, el Consell va fixar, este dimarts, les condicions per a donar suport al plantejament de María Jesús Montero: que s’incorpore també un fons d’anivellament que pal·lie eixa falta de recursos fins a l’entrada en vigor del nou model (prevista per a 2027) i que s’amplie el quitament del deute.
Dos peticions verbalitzades este dimarts pel president, Juanfran Pérez Llorca, a les portes del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que se celebra este dimecres a Madrid i amb les quals s’alinea amb el criteri dels experts en la matèria que assessoren la Generalitat, que, després de reunir-se amb els grups polítics en les Corts, van coincidir en les mateixes reclamacions al Govern, assenyalant, a més, que tant la compensació temporal com la condonació del passiu han d’implementar-se de manera “simultània” a la reforma del model.
Llorca va vincular la posició del seu Consell a l’acord intern que diu haver teixit amb agents socials i forces polítiques, encara que en este últim cas hi ha posicions enfrontades, sobretot entre PP i PSPV. “Soc un president que apel·la al consens i ací n’hi ha hagut entre sindicats, patronal i partits polítics per a exigir sempre un model bo per a la C. Valenciana, per a exigir la condonació del deute, que són més de 40.000 milions a conseqüència de no ser ben finançats, i un fons d’anivellament transitori”, va recalcar.
“No seré jo qui trenque el consens que tant ha costat”, va dir en al·lusió vetlada al PSPV, el gir del qual sobre el fons d’anivellament, una ferramenta pensada per a compensar el dèficit d’ingressos del sistema cap a autonomies com la valenciana, fa poc més d’un any va impedir renovar eixos acords políticament i socialment dins de la plataforma Per un Finançament Just.
Pérez Llorca va insistir en el marc que ja havia anticipat este dilluns: “Ho vaig dir ahir i ho torne a dir, la intenció del Govern amb esta proposta no és arreglar el problema del finançament a Espanya, pretén dividir els espanyols i polaritzar”. Enfront d’això, va reclamar un sistema de finançament “just per a tots els espanyols, per a totes les comunitats” i va qüestionar el disseny del pla. “Es planteja un pla en el qual hi ha autonomies perjudicades i un tracte de favor a unes altres”, va avisar el president, que considera que eixe desequilibri compromet “la justícia que ha d’haver-hi en el repartiment de fons entre totes les comunitats”.
El president va centrar la crítica en el mètode previ de negociació i en el paper del PP. “El lògic seria telefonar als presidents autonòmics, no al secretari general o president d’un partit independentista”, va retraure. Amb eixe escenari, va afegir que “és molt difícil donar suport a eixe sistema de finançament”, perquè, “de manera global, no és bo, i, en el cas concret de la Comunitat Valenciana, tampoc”.
Convergir amb la mitjana
Els experts i Llorca coincidixen amb eixes condicions addicionals, però no tant en eixe diagnòstic del president sobre la proposta de Montero. A diferència del popular, el comité de savis que assessora la Generalitat va destacar, per mitjà de Francisco Pérez, director d’Investigacions de l’Ivie, diversos aspectes positius de la proposta, especialment el fet que acostarà “significativament” la C. Valenciana a la mitjana estatal en ingressos del sistema.
Entre els pros, Pérez va remarcar també que suposa el reconeixement a l’infrafinançament valencià, plasma una “voluntat que les diferències es reduïsquen substancialment” i suposa un “reforç a la descentralització tributària”. Encara que no va voler concretar per la falta de dades del Ministeri, l’expert va augurar que la C. Valenciana eixirà millor parada que ara en el repartiment per habitant, ja que l’increment de recursos és del 10 %, i l’autonomia “captaria el 17 %” d’eixe increment, una proporció per damunt del seu pes poblacional. D’ací eixa “significativa aproximació” que vaticina el director de l’Ivie.
En la part negativa, a més de l’absència del fons d’anivellament i del quitament del deute que reclamen incorporar juntament amb la reforma, els experts van lamentar la falta de “transparència” del Ministeri de Montero que els impedix projectar l’impacte del nou model amb concreció.
La reunió del CPFF començarà a les 10:30 hores d’este dimecres en la seu d’Hisenda a Madrid. El conclave abordarà, en l’últim punt, la proposta de reforma, però no serà votada pels territoris. Segons l’orde del dia, el Ministeri aportarà “informació relativa a les bases” de la reforma del model.
Rovira promet autonomia enfront de Génova
La posició dels experts no ha aconseguit acostar posicions entre partits, que mantenen les seues diferències davant de la proposta de Montero: el PPCV demana conéixer la “lletra xicoteta” del nou model i reclama incloure en el paquet el fons d’anivellament i el quitament del deute; el PSPV manté el seu entusiasme davant de la proposta i la pressió sobre el Consell per a votar-hi a favor, oblidant-se del fons d’anivellament; Compromís reclama també, com el PP, eixa compensació temporal i la condonació del deute, encara que amb expectatives molt més optimistes que els populars; Vox ho nega tot i insistix en la recentralització de competències.
El conseller d’Hisenda, José Antonio Rovira, va assenyalar, després de la reunió amb els experts, que eixa absència de dades sobre el nou model impossibilita que la Generalitat adopte una “postura definida”. Rovira va indicar que el plantejament del Govern “no està ben parit” per haver-lo negociat amb ERC i no amb les autonomies, encara que va admetre que “les xifres inicials no pinten malament”. A més, va prometre que la posició del Consell no estarà “subordinada” a la que adopte la direcció nacional del PP.
