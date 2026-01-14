MERCAT
Negociació activa per Justin de Haas
El València CF fa dies que treballa amb els agents d’un jugador que acaba contracte en 2026 i té més equips interessats
Pascu Calabuig
El CEO de Futbol del València CF, Ron Gourlay, va activar fa dies la via de Justin de Haas. Central esquerrà d’1,94 m, que destaca com un dels millors defensors de la lliga portuguesa amb la samarreta del Famalicão, el neerlandés ha passat el tall i ocupa un lloc preferent en la reduïda llista amb la qual es treballa per a reforçar la saga. Carlos Corberán va donar el vistiplau a la seua arribada. Des de llavors, les negociacions s’han obert amb la part del jugador, i el seu club, en el qual acaba contracte d’ací a cinc mesos i mig, espera ja una oferta oficial des de l’entitat de Mestalla.
Justin de Haas es tracta d’una de les tres opcions que manté obertes Gourlay. Una altra és el suís de l’Eintracht Frankfurt, Aurèle Amenda, tal com va informar Tribuna Deportiva, encara que, malgrat ser del gust de l’entrenador, s’ha convertit en una alternativa econòmicament complicada. Segons ha pogut conéixer SUPER, hui dia, sense descartar que ho faça també amb un altre futbolista, la secretaria tècnica valencianista negocia amb els representants de Justin de Haas i el Famalicão ha sigut informat de l’interés de l’equip de Corberán a fitxar el seu jugador, amb qui té contracte fins al 30 de juny de 2026.
Les intencions del Famalicão
Com va informar este dimarts A Bola, l’entitat de Vila Nova de Famalicão, mentrestant, no ha cessat en la seua obstinació de renovar un jugador que ha despertat les mirades de clubs més capdavanters en la Lliga Portugal Betclic. Sense anar més lluny, recentment, la premsa portuguesa informava que el Benfica està atent a la situació de De Haas. No obstant això, la realitat és que una extensió amb el Famalicão és la possibilitat menys intensa per a un defensa que se sent preparat per a fer un salt a un futbol més competitiu. En este context, el modest equip del nord de Portugal sap que tampoc podrà estirar massa la corda per un jugador que, si no ix en les pròximes dos setmanes, ho farà totalment gratis a l’estiu.
Competència de clubs i lligues potents
L’agost passat, equips com el Reial Oviedo o el Celtic van intentar la seua contractació, encara que finalment no van complir les expectatives del Famalicão, que va reclamar una suma que rondava els quatre milions d’euros. Cinc mesos després, Justin ha continuat fent-ho bé i atraient noves mirades procedents de clubs i lligues més potents. Ací radica el principal inconvenient que podria sorgir-li al València, la competència per un central encara jove i en línia ascendent tant en el terreny de joc com en el mercat. En funció de les ofertes que acaben arribant pel neerlandés de 25 anys, el Famalicão disposarà de més o menys marge per a satisfer les seues pretensions.
De Haas, segons la reglamentació FIFA, és completament lliure, des de l’1 de gener, per a negociar amb qui desitge. Si el seu actual club no cedix, podria deixar-ho tot lligat per a un canvi d’aires a partir de juliol de 2026. Un escenari en el qual continuaria interessant el València i que juga en contra del Famalicão, sabedor que exigir quantitats per damunt dels 2,5-3 milions d’euros suposaria el risc de perdre un jugador, que ha rendit de manera notable, sense percebre res en juliol. Per la seua banda, en paral·lel, Gourlay també ha d’obtindre l’autorització des de Singapur per a afrontar la inversió.
Nom dels scoutings de Països Baixos
Hans Gillhaus, scouting del València per als mercats europeus, i Lisandro Isei, director de Scouting, coneixen perfectament les virtuts de Justin de Haas. Neerlandesos com el jugador format en el PSV, a on, a més, va treballar Gillhaus, van proposar el nom de De Haas a l’entrenador i al CEO de Futbol i van obtindre el consens per a atacar el fitxatge d’un central que ha explotat en el futbol portugués. La secretaria tècnica valencianista subratlla la consistència i força física d’un central esquerrà amb bona lectura del joc, efectiu en els duels per terra i aire.
