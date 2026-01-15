Els holandesos lideren la compra de vivendes per estrangers a Xàtiva i Ontinyent
Els compradors estrangers concentren quasi el 20 % de les transaccions immobiliàries en les dos capitals comarcals i una part d’ells no són residents a Espanya
L’edat mitjana dels adquirents de vivenda és de 44 anys i el preu de les operacions ronda els 100.000 euros
Hi ha qui busca sol i qualitat de vida, però també qui veu en el mercat immobiliari de les ciutats d’interior l’oportunitat perfecta per a rendibilitzar les seues inversions. Els compradors estrangers van concentrar pràcticament el 20 % de les adquisicions de vivendes a Xàtiva l’any passat. De les 595 operacions que es van formalitzar entre novembre de 2024 i octubre de 2025, 116 van ser subscrites per persones d’origen forà, segons les dades facilitades pel Portal Estadístic del Notariat.
Els ciutadans de Països Baixos són els principals inversors, al capitalitzar el 10,43 % d’eixes transaccions, amb l’adquisició de 12 immobles. Un 3,4 % del total de compradors estrangers de vivenda en la capital de la Costera són holandesos no residents a Espanya.
Els britànics i els ciutadans romanesos són els següents per volum d’adquisicions, empatats, al copar les dos nacionalitats el 9,57 % del total d’operacions immobiliàries. En estos casos, tots els compradors són residents espanyols. Els búlgars establits en la zona van adquirir el 6,96 % de les vivendes traspassades a Xàtiva, i els francesos, el 6 %. Ciutadans del país veí que no viuen a Espanya van comprar un 2,61 % dels immobles que van canviar de mans en 2025.
L’estadística es mou en termes bastant similars a Ontinyent, a on les persones estrangeres van comprar prop d’un centenar de les 561 vivendes venudes entre novembre de 2024 i octubre de 2025 (el 17,3 %). El 23 % d’eixes transaccions van ser promogudes per ciutadans de Països Baixos, que van adquirir un total de 22 immobles. Crida l’atenció que el 7 % dels compradors estrangers en la localitat són holandesos no residents, és a dir, inversors.
Les següents nacionalitats per volum de compra de vivendes a Ontinyent són la marroquina i la romanesa, que van formalitzar el 12 % de les escriptures davant de notari. Els britànics van adquirir el 6 % dels immobles residencials, i els armenis, el 5 %.
Sense vivenda nova a Ontinyent i pujada de preus del 20 % a Xàtiva
Segons el Portal del Notariat, l’import mitjà de les compravendes de vivendes a Xàtiva, l’any passat, es va situar en 99.499 euros (736/m²), després d’incrementar-se els preus quasi un 20 %. La superfície dels immobles venuts va rondar com a mitjana els 135 m². El 91,26 % eren de segona mà, i un 8,74 %, vivenda nova. Els pisos van concentrar el 73,11 % de les operacions. La resta (el 26,89 %) eren cases.
A Ontinyent, en canvi, destaca la quasi total absència de les vivendes d’obra nova en les vendes tancades durant el mateix període, ja que el 99,47 % de les transaccions immobiliàries van incumbir vivendes de segona mà, amb una superfície mitjana de 145 m². El preu va créixer en menor mesura que a Xàtiva, un 13,14 %, i l’import mitjà de les operacions va ser de 101.680 euros. El 70 % dels immobles traspassats van ser pisos, per un 29 % de cases.
El perfil mitjà del comprador de vivenda en les dos capitals comarcals és molt similar. La seua edat mitjana és de 44 anys. No obstant això, mentres que a Ontinyent domina el mercat la franja que abasta dels 31 als 40 anys (van firmar el 33 % de les escriptures); a Xàtiva, els ciutadans de 41 a 50 anys són els principals compradors (el 29,64 % de les operacions). El 14 % dels inversors d’Ontinyent i el 8,5 % de Xàtiva tenen menys de 31 anys.
Els operadors jurídics (advocats immobiliaris, gestors o assessors fiscals) van firmar el 12,73 % de les transaccions a Xàtiva i el 8,7 % a Ontinyent.
