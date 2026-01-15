Informe UEFA: els milions que “perd” el València CF de Meriton sense Europa
En 2025, el Barcelona va obtindre 116,5 milions; el Madrid, 106,8; l’Atlètic, 84,9; el Girona, 29,9; l’Athletic 23,9; la Reial, 18,7, i el Betis, 17
Andrés García
El València CF viu una de les seues pitjors etapes esportives en la història centenària del club. Després d’una era amb continuïtat en tornejos continentals (40 participacions europees oficials), l’entitat de Mestalla acumula ja sis temporades consecutives sense classificar-se per a competicions europees i arrossega més de 2.000 dies sense competir en un estadi europeu des de l’últim partit continental el 10 de març de 2020, en Champions, contra l’Atalanta italià, a Mestalla. Des de llavors, ni Champions League, ni Europa League, ni Conference League. Un forat esportiu que tot fa pensar que es farà més gran esta temporada i que està provocant que el València estiga deixant de guanyar molts diners.
El drama també és econòmic. La UEFA ha publicat, este dimecres, l’informe financer de la UEFA de la temporada passada. El Barcelona va rebre 116,5 milions d’euros en premis econòmics per la seua participació en la Lliga de Campions 2024-2025, per davant del Reial Madrid, que va obtindre’n 101,8; l’Atlètic de Madrid, amb 84,9, i el Girona, amb 29,9.
El document, publicat abans del congrés que l’organisme celebrarà el 12 de febrer a Brussel·les, desgrana les quantitats distribuïdes entre els clubs amb el nou format de les seues competicions, a les quals el Madrid va sumar 5 milions per guanyar la Supercopa d’Europa contra l’Atalanta, que va rebre’n 4.
El PSG encapçala la taula de guanys en premis amb 144,4 milions com a campió de la Champions, seguit de l’Inter de Milà (136,6), l’Arsenal (116,9) i el Barça, que va perdre en semifinals amb l’Inter, en quarta posició, davant dels alemanys Bayern Munic (105,8) i Borussia Dortmund (102,1), a més del Reial Madrid, que va caure en quarts contra l’Arsenal i és sèptim.
21,8 milions el que menys
L’equip que va rebre la quantitat més xicoteta per la seua participació en la competició va ser l’Slovan Bratislava, que va perdre tots els partits de la fase de lliga i es va embutxacar 21,8 milions, d’un fons de 2.467 milions per als 36 clubs participants.
Europa League i Conference
Els guanys de la Lliga Europa les lideren Tottenham (41,3 milions d’euros) i Manchester United (36,4), seguits del Lazio (24,1) i de l’Athletic Club, amb 23,9 milions. La Reial Societat figura en dotzé lloc amb 18,7 milions.
El Chelsea, com a campió de la Lliga Conferència, va percebre 21,8 milions, seguit del Betis, subcampió, amb 17 milions.
Sistema de distribució
L’informe de la UEFA recorda que, encara que el sistema de distribució ha canviat per al cicle 2024-27, el principi bàsic continua sent el mateix i la distribució es calcula primer sobre uns ingressos bruts reals estimats de 4.400 milions d’euros.
D’esta xifra, es deduïxen 387 milions pressupostats per a cobrir els costos de les competicions, i es reserva un 3 % (132 milions) per a pagaments de les rondes classificatòries i un 7 % (308 milions d’euros) per a pagaments de solidaritat amb els clubs no participants.
També s’assignen 22 milions d’euros a les competicions de clubs femenins i 3 milions d’euros a la Lliga de Campions Juvenil.
Això dona com a resultat uns ingressos nets estimats de 3.550 milions, dels quals el 93,5 % es distribuïx entre els clubs participants i el 6,5 % roman en la UEFA per a donar suport a inversions i activitats en el futbol europeu.
Ingressos a l’alça
L’informe afirma que els ingressos reals en 2024-25 són lleugerament superiors, situant-se en 4.410 milions, i els costos de les competicions, de 363,1 milions, són inferiors al que s’havia pressupostat.
Indica, al seu torn, que el resultat positiu d’enguany genera un superàvit que encara no ha sigut redistribuït entre els clubs i que, en compliment del memoràndum d’entesa firmat entra la UEFA i els clubs de futbol europeus (EFC), es van assignar a estos 25 milions.
