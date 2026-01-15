Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L’oposició a Aldaia denuncia “instrumentalització” en la comissió de la dana i demana la seua revocació

Asseguren que el Govern local “ha convertit la investigació en una farsa” i els ha obligat a “no assistir a l’última sessió dedicada a les conclusions”

Imatge d’arxiu del ple monogràfic sobre la dana

Sara García

Aldaia

La comissió d’investigació sobre la dana del 29 d’octubre d’Aldaia no deixa de generar polèmica. Si, en l’última sessió, el mes de desembre passat, Compromís va decidir abandonar la sala per l’absència del regidor Jesús Valero, persona delegada per l’alcalde el dia de la dana per a cobrir i gestionar l’emergència, i a qui volien traslladar-li un bloc de preguntes; este dimecres, l’oposició completa, Partit Popular, Vox, Compromís per Aldaia i la regidora no adscrita, ha denunciat la situació d’“instrumentalització i menyspreu per part del Govern local en la comissió d’investigació”, i anuncia que sol·licitarà la revocació i reobertura d’esta comissió en el ple de gener.

Fa un any que el ple d’Aldaia va aprovar per unanimitat la creació d’una comissió d’investigació per a aclarir el que va succeir el 29-O: les mesures d’urgència adoptades, els plans d’emergència activats i totes les intervencions que es van dur a terme, amb la finalitat de depurar responsabilitats i aprendre per a futures emergències. No obstant això, segons denuncien els grups de l’oposició, “res d’això s’ha dut a terme”.

Des de l’oposició asseguren que el Govern local “ha convertit la comissió d’investigació en una farsa, utilitzant-la únicament com a escenari per a continuar desenrotllant el seu relat victimista i quedar exempts de tota responsabilitat”.

De fet, de la proposta realitzada per l’oposició, en la qual es requeria la compareixença d’agents protagonistes el 29 d’octubre: cap de la Policia Local, responsable del servici meteorològic, cap de premsa de l’Ajuntament, així com els regidors Mónica Trujillo, Jesús Valero, Santiago Ruiz i Laura Moruno, entre altres, i l’alcalde, Guillermo Luján, per a fer una anàlisi exhaustiva de cada un dels plans d’emergència, “el Govern va decidir unilateralment, gràcies a la seua majoria absoluta, que la comissió consistiria en preguntes prèviament registrades i finalment defeses pels regidors i l’alcalde”.

“Tota una sèrie de despropòsits ha obligat l’oposició de l’Ajuntament a no assistir a l’última sessió dedicada a les conclusions”, expliquen els portaveus de l’oposició. “No podem concloure res si ni tan sols hem començat una investigació”, afigen.

Sol·licitud de revocació i reobertura

L’oposició anuncia que “reclama revocar esta comissió i la reobertura d’una de nova en el pròxim ple de gener”. “Per respecte a les víctimes i als milers d’afectats, això no pot quedar així”, manifesten.

Els grups de l’oposició consideren imprescindible “que es duga a terme una investigació seriosa i rigorosa sobre la gestió municipal de la dana del 29 d’octubre, amb compareixences de tots els responsables i una anàlisi detallada dels protocols d’emergència, per a garantir la transparència i la rendició de comptes davant de la ciutadania”.

