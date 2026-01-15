El Museu de l’Arròs unix l’Albufera amb la plana de Verona
L’exposició “Empremtes” reunix pintures de María García Calvo sobre els paisatges arrossers de València i Verona
El Museu de l’Arròs acollirà, a partir d’este dissabte, l’exposició “Empremtes”, de la pintora valenciana, establida a Itàlia, María García Calvo.
La mostra proposa una mirada entre València i Verona a partir de dos paisatges vinculats per l’aigua i el cultiu de l’arròs: l’Albufera i la plana veronesa. En els dos territoris es dibuixa una mateixa geometria líquida, en què el cel i l’aigua estructuren el paisatge i marquen el ritme de la vida agrícola.
A través de l’aquarel·la, l’artista convida a percebre el pas del temps mitjançant els cicles del cultiu de l’arròs i a reflexionar sobre l’instant en què la naturalesa es convertix en paisatge, quan és observada, ordenada i transformada per l’acció humana. El cel, reflectit sobre camps anivellats al mil·límetre, i l’aigua, conduïda per séquies i canals, es convertixen en elements centrals d’esta observació atenta del territori.
El treball presentat és el resultat d’una observació directa sobre el terreny, entesa com un exercici d’atenció. La tècnica de l’aquarel·la, amb el seu caràcter impredictible, permet que les imatges funcionen com a preguntes obertes, oferint a l’espectador la possibilitat de detindre la mirada i descobrir, en la fragilitat, la persistència del que està viu.
María García Calvo (València 1969) és llicenciada en la Facultat de Belles Arts de Sant Carles. Viu a Itàlia des de 2001, arrelada des de 2018 en la plana veronesa, a on desenrotlla el seu treball utilitzant principalment tècniques a l’aigua. Impartix cursos d’art en els quals l’observació lenta, l’atenció al detall i l’empatia amb l’entorn constituïxen el punt de partida de l’aprenentatge. Ha exposat dibuixos i aquarel·les en mostres personals i col·lectives en diverses ciutats italianes. Té obra en col·leccions particulars espanyoles i italianes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sueca exigix a Educació reparar la calefacció del CEIP Carrasquer per a evitar aules a 14 graus
- L’Aemet notifica un canvi d’oratge a València i posa data al retorn de les pluges
- Negociació activa per Justin de Haas
- La multinacional valenciana Istobal obri una nova filial a Noruega amb la compra d’un distribuïdor local
- Adeu a Pérez Casado, el gran transformador de la ciutat en la Transició
- PowerCo incorpora els tres primers operaris de la gigafactoria
- València acollirà les dos proves de vela més importants de l’any
- Desesperació: una promoció de 156 vivendes a València rep 500 peticions de compra