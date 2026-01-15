Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Museu de l’Arròs unix l’Albufera amb la plana de Verona

L’exposició “Empremtes” reunix pintures de María García Calvo sobre els paisatges arrossers de València i Verona

Paisatge arrosser de María García Calvo

Paisatge arrosser de María García Calvo / L-EMV

María Bas

València

El Museu de l’Arròs acollirà, a partir d’este dissabte, l’exposició “Empremtes”, de la pintora valenciana, establida a Itàlia, María García Calvo.

La mostra proposa una mirada entre València i Verona a partir de dos paisatges vinculats per l’aigua i el cultiu de l’arròs: l’Albufera i la plana veronesa. En els dos territoris es dibuixa una mateixa geometria líquida, en què el cel i l’aigua estructuren el paisatge i marquen el ritme de la vida agrícola.

A través de l’aquarel·la, l’artista convida a percebre el pas del temps mitjançant els cicles del cultiu de l’arròs i a reflexionar sobre l’instant en què la naturalesa es convertix en paisatge, quan és observada, ordenada i transformada per l’acció humana. El cel, reflectit sobre camps anivellats al mil·límetre, i l’aigua, conduïda per séquies i canals, es convertixen en elements centrals d’esta observació atenta del territori.

El treball presentat és el resultat d’una observació directa sobre el terreny, entesa com un exercici d’atenció. La tècnica de l’aquarel·la, amb el seu caràcter impredictible, permet que les imatges funcionen com a preguntes obertes, oferint a l’espectador la possibilitat de detindre la mirada i descobrir, en la fragilitat, la persistència del que està viu.

María García Calvo (València 1969) és llicenciada en la Facultat de Belles Arts de Sant Carles. Viu a Itàlia des de 2001, arrelada des de 2018 en la plana veronesa, a on desenrotlla el seu treball utilitzant principalment tècniques a l’aigua. Impartix cursos d’art en els quals l’observació lenta, l’atenció al detall i l’empatia amb l’entorn constituïxen el punt de partida de l’aprenentatge. Ha exposat dibuixos i aquarel·les en mostres personals i col·lectives en diverses ciutats italianes. Té obra en col·leccions particulars espanyoles i italianes.

Pintura de María García Calvo.

Pintura de María García Calvo. / L-EMV

