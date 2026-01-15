Només un de cada quatre convenis té clàusula de revisió salarial a la C. Valenciana
Un informe de la patronal valenciana CEV situa en el 2,93 % la pujada salarial pactada en l’autonomia fins a mitjan novembre de 2025
Només un de cada quatre convenis col·lectius a la Comunitat Valenciana té clàusula d’actualització salarial, és a dir, ajusta l’increment de les remuneracions dels treballadors a la pujada de l’índex de preus al consum (IPC) per a no perdre poder adquisitiu. La Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), en un informe tancat el 12 de novembre de 2025, assegura que ha analitzat, en este exercici, 451 convenis sectorials i d’empresa i que únicament 114, és a dir el 25 %, incorporen esta clàusula.
Dels 110 convenis sectorials, 51 tenen clàusula, un 46 % dels firmats. En la seua majoria estan lligades al comportament anual de l’IPC. Afecten el 53 % dels treballadors. En els d’empresa, el percentatge és inferior —un 18 %—, atés que només en són 63 de 341. Beneficien el 25 % dels empleats.
L’informe de la CEV indica, com ha quedat dit, que, fins a novembre de l’any passat, a la Comunitat Valenciana hi havia 451 convenis col·lectius vigents. 234 d’estos incloïen un increment salarial en 2025, dels quals 193 van ser firmats en anys anteriors, mentres que 41 ho van fer l’exercici passat. En conjunt suposaven el 52 % del total. Afectaven 702.000 treballadors, un 71 %.
Sectors
Dels citats 234, la gran majoria (154) pertanyia al sector servicis, 53 a la indústria, 22 al comerç i 5 a l’agricultura. La construcció es va quedar en zero. Quant a l’àmbit territorial, el major nombre va correspondre a les províncies de València i Alacant, amb 87 en cada cas, mentres que la de Castelló es va quedar en 37 i els d’àmbit autonòmic van baixar a 23.
L’increment salarial global es va situar, l’any passat, en el 2,93 %. En el cas dels convenis sectorials, este percentatge es va elevar fins al 2,95 %, enfront del 2,36 % en què es va quedar en els d’empresa. Concretament, la mitjana firmada en 2025 va ser del 2,73 %, amb un 2,74 % en els sectorials i un 2,54 % en els d’empresa. El sector amb una major alça de les remuneracions va ser la indústria, amb un 3,09 %; seguida pel comerç, amb un 3,01 %; els servicis, amb un 3 %, i, finalment, l’agricultura, amb un 2 %.
Jornada laboral
La jornada laboral es va quedar en les 1.770 hores anuals en el conjunt de la Comunitat Valenciana, amb la indústria, amb 1.757, com l’activitat amb menys hores, i l’agricultura, amb 1.790, com la que més. Estes dades corresponen a la mitjana dels convenis vigents. Si s’analitzen només els firmats en 2025, la jornada ascendix a 1.783.
Igualtat
Finalment, l’informe assenyala que, en l’actualitat, hi ha 2.145 plans d’igualtat acordats amb representants dels treballadors i 112 no acordats, amb la qual cosa el total se situa en 2.257. D’estos, 271 corresponen a 2025, la xifra més baixa des dels 57 de 2021. El nombre més alt es va pactar en 2022, amb 724, i després ha anat descendint a 654 en 2023 i 551 en 2024. Del total, 1.253 corresponen a la província de València, pels 582 de la d’Alacant, els 324 de la de Castelló i els 98 d’àmbit autonòmic.
