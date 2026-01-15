El PSPV es llança a “vendre” el nou model de finançament als agents socials
La direcció del partit prepara una jornada de reunions amb sindicats i patronal per a explicar els canvis del sistema
El PSPV exercirà, este dijous més que mai, de rostre i veu del Govern central a la Comunitat Valenciana. Menys de 24 hores després que María Jesús Montero explicara als responsables d’Hisenda de les comunitats (totes excepte Navarra i Euskadi) la proposta del nou model de finançament autonòmic, els socialistes valencians faran el mateix amb els agents socials autonòmics, els que integren la Plataforma pel Finançament Just, en una manera d’intentar que estos ajuden a exercir pressió sobre el Consell, i el PPCV, en la busca dels suports necessaris perquè tire avant.
Vista la dificultat d’abordar el pla polític, amb els “populars” centrats a reclamar el fons d’anivellament, exposar els dubtes sobre la condonació del deute i qualificar el plantejament d’Hisenda com un privilegi per a Catalunya; els socialistes valencians, amb la líder de la formació, Diana Morant, al capdavant, han preparat, per a este dijous, una jornada en la qual llançar-se a la recerca d’adeptes al nou sistema després del rebuig manifestat per les autonomies en el si del Consell de Política Fiscal i Financera.
La tournée, tal com mostra l’agenda publicada pel PSPV, tindrà un dels seus punts forts en la reunió amb la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), la patronal autonòmica. Serà la primera trobada de la cúpula de la federació amb el nou president, Vicente Lafuente, després de substituir Salvador Navarro a finals d’any. El desplegament dels socialistes serà ampli, ja que, al costat de la ministra de Ciència, hi acudiran el síndic en les Corts, José Muñoz; el secretari d’estat de Política Territorial, Arcadi España, i la vicesecretària general del PSPV i alcaldessa de la Vall d’Uixó, Tània Baños.
En l’altre costat de la taula, i mostra de la importància del moviment, hi haurà, al costat de Lafuente, la secretària general de la CEV, Inmaculada García, així com els dirigents provincials de l’organització empresarial: Eva Blasco, de València; Luis M. Martí, de Castelló, i César Quintanilla, d’Alacant. No en va, qui més s’hi juga són els socialistes, ja que, en cas d’aconseguir el suport de la patronal al nou model, podria servir de pinça a l’executiu autonòmic, que, després de la trobada amb Montero, ha verbalitzat el seu rebuig a la proposta, en línia amb la resta d’autonomies governades pels “populars”.
De fet, a la cita amb la patronal se sumarà una trobada, a priori, més plaent: la dels sindicats. El PSPV es reunirà amb UGT-PV i CCOO PV, les altres dos organitzacions que conformen la Plataforma pel Finançament Just. Esta fa quasi un any i mig que no es reunix, després que els socialistes es desmarcaren de l’acord al qual sí que van donar suport la resta d’integrants d’esta entitat amb el fons d’anivellament com a punt central del xoc.
Ara, amb una proposta de model damunt de la taula, el PSPV tracta de recuperar la sintonia amb estes entitats, sobretot si hi ha una nova convocatòria, una cosa difícil vist que no hi ha el consens necessari. Entre una trobada i una altra, Morant també es reunirà amb càrrecs del mateix partit per a detallar-los “iniciatives en defensa del nou sistema de finançament”.
Rebuig en les Corts
Mentres que els socialistes valencians s’erigixen en els defensors i banderers de la proposta del nou model, en la resta de formacions hi ha més dubtes. La postura més pròxima és la de Compromís, que admet que este nou sistema milloraria la situació de la Comunitat Valenciana, “una oportunitat” que, no obstant això, no acaba de solucionar “els problemes estructurals”, segons va especificar la diputada valencianista en el Congrés, Àgueda Micó, com el deute generat per l’infrafinançament.
D’altra banda, la pressió arriba d’una altra manera des de Vox, que ha presentat una PNL en les Corts en la qual exigix justament tot el contrari: rebutjar l’acord del nou sistema. Segons ha informat el partit, la iniciativa parlamentària demana que es recupere “la perspectiva nacional dels servicis públics i impostos per a garantir que les prestacions arriben a tots els espanyols, independentment del lloc en el qual residisquen”, així com “posar fi al sistema territorial” autonòmic, una moció davant de la qual haurà de pronunciar-se el PP.
