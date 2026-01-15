El tripartit d’Alzira, entre la causa per assetjament i la resistència política
La coalició fa costat al regidor Enrique Montalvá malgrat l’acusació, mentres que Ens Uneix augmenta la pressió sobre el regidor
La reobertura de la causa judicial per un presumpte cas d’assetjament contra el portaveu d’UCIN i segon tinent d’alcalde en l’Ajuntament d’Alzira, Enrique Montalvá, i la divulgació dels comentaris masclistes i d’índole sexual que la regidora Mar Chordá ha plasmat en la seua denúncia han sacsejat el tripartit alzirenc (Compromís, PSOE i UCIN) al començament d’un any que encara el tram final del mandat i amenacen de mantindre agitada la vida política en els pròxims mesos a l’espera d’una resolució dels tribunals.
Ens Uneix, per mitjà de la vicepresidenta de la Diputació i responsable de l’àrea d’Igualtat, Natàlia Enguix, ha tornat a donar suport a la regidora denunciant i ha augmentat la pressió sobre Montalvá reclamant públicament la seua destitució. El tripartit, per la seua banda, ha fet pinya amb Montalvá, que nega les acusacions, i albira darrere de la denúncia una maniobra, afavorida per Ens Uneix, per a propiciar un canvi de govern. L’acusat no dubta a assenyalar que va ser la seua negativa a trencar el pacte amb Compromís i PSOE per a activar una moció de censura el que va precedir la denúncia de Chordá el desembre de 2024.
El Jutjat 4 del Tribunal d’Instància d’Alzira ha reobert la causa quan es complia un any de la resolució de sobreseïment provisional, després d’atendre els recursos de Chordá i de la Fiscalia, que considera que els fets denunciats podrien ser constitutius d’un delicte de vexacions. Chordá va ampliar en juny la denúncia amb la incorporació de nous comentaris d’índole sexual que atribuïx a Montalvá. La resolució que dicte el jutjat marcarà el futur polític del portaveu d’UCIN i de l’actual coalició de govern, encara que qualsevol altra majoria es presumix improbable amb l’actual composició de l’Ajuntament d’Alzira.
El regidor número onze
La destitució de Mar Chordá com a membre del Govern municipal el novembre de 2024, després de votar en contra d’una proposta que demanava la dimissió de Carlos Mazón per la gestió de la dana va traure a la llum la fractura oberta en UCIN i va deixar el tripartit amb els onze regidors que marquen el límit de la majoria absoluta en una corporació que compta amb 21 regidors.
Montalvá, que s’ha mostrat ferm a mantindre la paraula donada als seus socis, es convertia en un esclavó clau, a pesar que articular una majoria alternativa per part de les forces conservadores obligaria a tornar a asseure junts el regidor amb la regidora que l’ha denunciat, però també amb dos partits amb els quals ha trencat en la seua trajectòria política recent, el PP, que compta amb sis regidors, i Vox (2), en el primer dels casos amb dures acusacions durant la campanya electoral.
Ens Uneix, en ple procés d’expansió, nega qualsevol intent de derrocar el Govern i defén que la mateixa Mar Chordá ha manifestat que l’actual executiu no estaria en perill amb una hipotètica destitució de Montalvá. Natàlia Enguix manté que el que reclama és que s’aparte el regidor acusat per assetjament i es protegisca la víctima.
Tant l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, com la portaveu del PSPV-PSOE, Gemma Alós, han donat suport a Montalvá al defendre que darrere de les acusacions hi ha una maniobra d’enderrocament de l’actual govern afavorida per Ens Uneix —Alós ha manifestat que fins i tot l’exassessor d’UCIN Antonio Pelayo li va oferir l’alcaldia d’Alzira després de la negativa de Montalvá— i han qüestionat el relat dels fets de Chordá, que assegura que va alertar tant Domínguez com Alós de la situació que vivia, un extrem que els dos neguen.
La jutgessa inclou en la interlocutòria de reobertura de la causa la seua decisió de prendre declaració a l’investigat, Enrique Montalvá, i a una sèrie de testimonis proposats per Chordá, entre els quals figuren l’exsecretari del grup d’UCIN en l’Ajuntament, Héctor Rosell, o el mateix Antonio Pelayo, els dos alineats amb Chordá, així com uns altres exafiliats ara enfrontats a Enrique Montalvá, a més dels secretaris de diversos grups polítics de l’Ajuntament.
