La vaga de metges es tanca amb un 3,63 % de seguiment i cancel·lacions puntuals
La província amb més seguiment de la parada ha sigut la de València, amb un 4,19 %
El suport a la quarta vaga de metges en la sanitat pública valenciana en menys d’un any ha pujat lleugerament en esta segona jornada, amb un seguiment del 3,63 %; en la jornada de dimecres, el suport va ser del 3,09 %. Ha crescut, per tant, poc més de mig punt. Per províncies, a València és a on més metges han decidit sumar-se a la vaga, encara que la xifra és del 4,19 %; seguida per Castelló, amb un 2,94 %, i Alacant, amb un 2,71 %.
El baix suport a la convocatòria deixa, per tant, cancel·lacions de cites, proves i cirurgies molt puntuals. N’hi ha hagut algunes, però han sigut quasi anecdòtiques, ja que la majoria de facultatius han acudit a treballar, malgrat uns servicis mínims un poc més elevats que en la convocatòria de desembre. Sí que s’ha notat en casos concrets; per exemple, si un anestesista s’ha sumat a la parada, el seu quiròfan no ha pogut operar.
Sanitat no ha oferit una xifra oficial de cites posposades a causa de la parada, però, si es fa una correlació amb el que va ocórrer en desembre, el nombre de consultes i proves cancel·lades podria ser de 2.800, aproximadament.
Sindicat minoritari
La parada ha sigut convocada, en este cas, per l’Associació de Metges i Titulats Superiors de Madrid (Amyts), un sindicat més minoritari que CESM, que va convocar les parades anteriors. De fet, com explicaven els segons en les seues xarxes socials, Amyts no forma part del comité de negociació amb el Ministeri de Sanitat per l’Estatut Marc, malgrat que ha sigut convidada a sumar-s’hi, per la seua implantació en diverses regions.
En este sentit, CESM explicava que el comité de vaga, que va promulgar les mobilitzacions anteriors, traslladarà les accions a emprendre en el futur en l’àmbit nacional. De fet, en esta ocasió, la vaga no s’ha convocat en totes les comunitats autònomes.
Molt menys seguiment
Les dades són pírriques, sobretot si es comparen amb la parada convocada en desembre, de quatre dies i impulsada per CESM a escala nacional; en esta ocasió, la vaga només s’ha produït en algunes autonomies. Llavors, el seguiment va ser del 15 % el primer dia, segons les dades oficials de la Conselleria de Sanitat; que es va replicar el segon dia; i va créixer en la tercera i quarta jornada de parada, amb dades de seguiment del 16,04 % i del 17,12 %, respectivament. Les quatre jornades es van tancar amb prop de 60.000 cites posposades.
La Conselleria de Sanitat va aprofitar per a criticar la “nefasta” gestió de la ministra Mónica García en la negociació del nou estatut marc, que està generant “un perjuí per als pacients de la sanitat valenciana”. “Lluny de dialogar amb les parts implicades —prosseguien—, ha provocat el conflicte sanitari nacional més gran dels últims anys”. En esta ocasió, amb unes perspectives de seguiment baixes, el departament de Marciano Gómez ha mantingut un perfil baix respecte a este assumpte.
