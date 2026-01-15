València impulsa un pla per a reobrir tots els quioscos de premsa de la ciutat
Dels 75 quioscos de premsa que hi ha instal·lats en la ciutat de València, 20 estan tancats
La seua recuperació contribuirà a dinamitzar el comerç de proximitat i enfortir la identitat dels barris
C. Moreno
L’Ajuntament de València i l’Associació Professional de Venedors de Premsa de València i Província han arribat a un acord de col·laboració que permetrà l’obertura dels quioscos tancats en la ciutat. El regidor d’Urbanisme, Juan Giner, ha donat a conéixer esta iniciativa que, tal com ha subratllat l’edil, “a més de fer barri, promourà també la integració laboral de persones discapacitades i majors de 55 anys”.
L’acord de col·laboració amb la citada associació permetrà abordar de manera conjunta els reptes actuals del sector, impulsar la seua modernització i reconéixer la labor essencial que exercixen per a la ciutadania. Al mateix temps, el conveni busca transformar els quioscos tancats en plataformes per a la inclusió laboral. Tal com ha explicat Juan Giner, el sector dels venedors de premsa exercix un paper crucial en la vida social i cultural del nostre municipi. “Tradicionalment, els punts de venda de periòdics i revistes han sigut no només centres d’informació, sinó també espais d’interacció ciutadana i dinamitzadors de la vida en els barris”, ha subratllat.
No obstant això, en els últims anys, el sector ha enfrontat importants desafiaments derivats de la transformació digital, l’evolució dels hàbits de consum i la precarització de les condicions laborals. Cal destacar que, en estos moments, dels 75 quioscos de premsa que hi ha instal·lats en la ciutat de València, 20 estan tancats, és a dir, el 26 % del total dels quioscos instal·lats, “la qual cosa suposa perdre una oportunitat per a fomentar la inclusió social, crear ocupació i revitalitzar els espais urbans”, ha destacat el regidor d’Urbanisme.
Per això, esta iniciativa de recuperació dels quioscos en funcionament contribuiria a dinamitzar el comerç de proximitat, així com a enfortir la identitat dels barris i a generar punts de referència per a residents i transeünts. L’acord preveu que estos espais, una vegada reactivats adequadament, podrien ampliar la seua oferta a activitats culturals, divulgatives o servicis públics d’interés veïnal, actuant com a xicotets centres comunitaris que promouen la cohesió social.
Impuls a l’ocupació i enfortiment del teixit social
Juan Giner ha subratllat que la firma d’este conveni “suposarà un compromís clar per part de l’Ajuntament amb un sector estratègic, que contribuirà a la seua sostenibilitat i al manteniment d’ocupacions locals, al mateix temps que s’enfortirà el teixit social i cultural del nostre municipi i la reactivació i reorientació d’estos quioscos”. “Cal tindre en compte —ha afegit el regidor— que, malgrat les dificultats, els venedors de premsa continuen sent un pilar fonamental en la distribució d’informació veraç i plural, ja que garantixen l’accés a la premsa escrita a tots els ciutadans, especialment a aquells amb menys accés a les noves tecnologies”.
D’altra banda, la iniciativa inclou un vessant social i de promoció de l’ocupació, atés que l’explotació dels quioscos fomentarà la integració laboral de persones discapacitades, de persones en risc d’exclusió social, o dels segments socials més perjudicats per edat en el seu accés i permanència en el mercat laboral, “especialment —ha destacat el regidor Giner— per a persones majors o amb diversitat funcional, per la qual cosa la recuperació d’estos elements pot integrar-se en programes municipals d’ocupació social, economia circular o emprenedoria local”.
L’acord, que aprovarà demà la Junta de Govern Local, establix una sèrie de línies bàsiques de cooperació, així com la concreció dels compromisos de cada part, dirigits a fomentar i promocionar l’ocupació en la ciutat, en el sector de la venda de premsa i productes afins.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sueca exigix a Educació reparar la calefacció del CEIP Carrasquer per a evitar aules a 14 graus
- L’Aemet notifica un canvi d’oratge a València i posa data al retorn de les pluges
- Negociació activa per Justin de Haas
- La multinacional valenciana Istobal obri una nova filial a Noruega amb la compra d’un distribuïdor local
- Adeu a Pérez Casado, el gran transformador de la ciutat en la Transició
- PowerCo incorpora els tres primers operaris de la gigafactoria
- València acollirà les dos proves de vela més importants de l’any
- Desesperació: una promoció de 156 vivendes a València rep 500 peticions de compra