Al Bernabéu amb 600 valents i Ugo Raghouber
El Llevant estarà acompanyat per un nodrit grup de seguidors en la seua visita al Reial Madrid
EFE
El Llevant UE visita, este dissabte, el Reial Madrid en el Santiago Bernabéu amb l’objectiu clar de mantindre la bona dinàmica de resultats després de l’arribada del portigués Luís Castro a la banqueta granota: quatre punts de sis possibles. Així, els Ryan, Dela, Pablo Martínez, Carlos Álvarez i Etta Eyong estaran acompanyats per almenys sis-cents llevantinistes, que es desplaçaran a l’estadi de Concha Espina per a animar el seu equip. Fonts del club valencià van explicar que la capacitat de la graderia visitant del Bernabéu és d’uns 600 espectadors i el Llevant va vendre totes les localitats disponibles.
A més, altres seguidors del Llevant poden haver adquirit pel seu compte entrades per a veure en directe el xoc contra el Reial Madrid, per la qual cosa la xifra de 600 aficionats pot ser encara major. Fonts de la Delegació de Penyes del Llevant van explicar que uns cent seguidors, amb entrada en la zona visitant, viatjaran en dos autocars organitzats per este col·lectiu d’aficionats.
Qui s’espera que també viatge en l’expedició granota és Ugo Raghouber, el nou jugador del Llevant que este dijous es va entrenar per primera vegada amb els seus companys. Raghouber, que arriba cedit del Lilla, ja va acudir dimecres a la ciutat esportiva a conéixer els seus nous companys, però va ser este dijous quan es va exercitar per primera vegada com a llevantinista.
El migcampista francés, de 22 anys, va coincidir amb l’actual entrenador del Llevant, Luís Castro, en el Dunkerque francés en la temporada 24-25, en Segona Divisió. Format en el planter del Lilla, esta temporada a penes ha disputat dos partits amb l’equip francés, club amb el qual Raghouber té contracte fins a juny de 2027.
Ugo Raghouber destaca per la seua capacitat per a adaptar-se a diferents rols dins del sistema tàctic. Pot actuar com a pivot defensiu, migcampista organitzador i, fins i tot, retardar la seua posició per a jugar com a central, una virtut especialment valorada en contextos de partit exigents o amb defenses de tres. Amb els seus 1,88 centímetres d’altura, el francés aporta un plus en el joc aeri i una presència física notable, qualitats que permeten al Llevant UE guanyar consistència en duels i segones jugades.
La seua arribada cobra encara més importància davant de la possible eixida de Kervin Arriaga, ja que Raghouber pot oferir solucions similars quant a desplegament físic, equilibri defensiu i capacitat per a sostindre l’equip des de la base de la jugada. A més, el seu marge de creixement és ampli: el Lilla manté la confiança en la seua progressió i el té lligat amb contracte fins a 2027.
