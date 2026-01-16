El comissionat per a la Recuperació pren el pols als municipis de la dana: en un mes vol reunir-se amb tots els alcaldes
Raúl Mérida inaugura, a la Ribera Alta, les trobades amb els alcaldes per a planificar esta nova fase de la reconstrucció
El comissionat per a la Recuperació, Raúl Mérida, ha iniciat una ronda de reunions amb alcaldes i alcaldesses de municipis afectats per la riuada. Pretén estretir la col·laboració que manté amb ells la Generalitat i conéixer, de primera mà, les seues necessitats i inquietuds, una vegada transcorregut un any des de la catàstrofe, de cara a una nova fase de la reconstrucció i la convocatòria de la comissió mixta en la qual participaran al costat de la Generalitat i el Govern central.
Raúl Mérida ha presidit, este divendres, la primera d’estes reunions de treball amb alcaldes i representants municipals de localitats de la comarca de la Ribera com Turís, Alginet, Algemesí, Catadau, Guadassuar, Montserrat, la Pobla Llarga, Carcaixent, Benimuslem, Alzira, l’Alcúdia, Montroi o Alberic.
Mérida ha mostrat la seua disposició a la col·laboració i al diàleg per a continuar avançant en el procés de recuperació que viuen els municipis i ha assenyalat que “donem la mà” a tots els representants municipals. “La Generalitat ha estat i continuarà estant al vostre costat. Este és un repte conjunt”, ha indicat el comissionat.
Reunió amb tots els alcaldes
El comissionat per a la Recuperació ha explicat que el seu objectiu és mantindre trobades amb tots els alcaldes de la zona afectada en el termini d’un mes per a “disposar d’una visió global de la situació i, a partir d’ací, anar planificant els nous passos en el projecte de recuperació”. “En poc més d’un any des de la riuada, l’avanç de la reconstrucció és evident, però també sabem que queda molt per fer i ací és a on necessitem la vostra col·laboració i la vostra complicitat per a continuar avançant”, ha indicat Mérida als representants municipals.
La Generalitat ha mobilitzat 2.500 milions d’euros per a pal·liar els efectes de les riuades, la qual cosa suposa la major inversió realitzada per una comunitat autònoma per a afrontar una catàstrofe natural. Així mateix, el 50 % de les iniciatives del Pla Endavant estan ja iniciades i la previsió de la Generalitat és activar les actuacions restants al llarg del primer trimestre de 2026.
A la Ribera destaquen projectes finalitzats com la recuperació de la xarxa de Metrovalencia, la carretera CV-42 o la retirada de residus, un pla que ha sigut ampliat per a gestionar també els enderrocs procedents de les tasques de reconstrucció. Una mesura de suport als ajuntaments en paral·lel a la reparació d’infraestructures municipals que no han pogut assumir municipis com Montroi, Montserrat o Algemesí, entre altres.
A la trobada, que ha servit com a primera presa de contacte entre el nou equip de recuperació i els primers edils, hi han assistit també la directora de Recuperació i Reconstrucció, Sandra Castillo; el director general de Relacions Institucionals, Seguiment i Comunicació, Javier Zaragosí, i la directora general d’Atenció a les Víctimes i als Afectats, Amparo Clemente.
Durant la seua intervenció, el comissionat ha destacat també la implicació que, durant la catàstrofe i el procés de reconstrucció, han demostrat els alcaldes i les alcaldesses, als quals ha descrit com a “herois anònims”.
