Ford negocia comprar les bateries elèctriques a la xinesa BYD
Els dispositius s’instal·larien en els seus models híbrids de fora dels Estats Units, com els que pretén fabricar a Almussafes
Ford ha mantingut converses amb la xinesa BYD per a comprar-li bateries amb les quals fabricar alguns dels seus models híbrids fora dels Estats Units, segons la informació publicada este dijous per The Wall Street Journal. La multinacional preveu fabricar cotxes multienergia en la seua planta d’Almussafes. Fonts familiaritzades amb l’assumpte, consultades pel diari estatunidenc, asseguren que les negociacions estan encara en curs i que no hi ha cap garantia que es vaja a arribar a un acord.
Este possible pacte, tal com informa Europa Press, es donaria en un context en el qual la demanda de vehicles elèctrics ha caigut notablement als Estats Units i en el qual la companyia xinesa està demostrant el seu potencial per a fabricar més vehicles electrificats.
Esta aliança va en línia amb unes altres que està duent a terme Ford en els últims mesos, com la que va firmar amb Renault el desembre passat per a impulsar l’oferta de vehicles elèctrics a Europa. Un dels elements clau d’esta aliança és un acord de col·laboració per al desenrotllament de dos vehicles elèctrics distints de la marca Ford en plantes franceses de la marca gal·la.
Accions
Ford ha acordat posar en marxa una sèrie d’accions per a impulsar un creixement “rendible” i satisfer les necessitats dels seus clients, la qual cosa implica redefinir la seua estratègia de producció de vehicles electrificats en tots els seus mercats i en els diferents segments en els quals opera, amb la finalitat d’aconseguir més rendibilitat de cara a 2027.
L’aliança amb Stellantis, la matriu de Renault, implica que els vehicles concebuts per la nord-americana i desenrotllats conjuntament amb la francesa sota una plataforma d’Ampere estaran en el segment dels elèctrics assequibles i es comercialitzaran en 2028.
Almussafes
Quan es va anunciar este pacte, el desembre passat, Ford no va assignar cap comesa a la planta d’Almussafes, però va assegurar, en un comunicat, que tindrà un paper clau en la nova etapa. La fàbrica valenciana està a l’espera que la direcció de la multinacional faça públic quin vehicle multienergia li adjudica per a garantir la seua supervivència a partir de 2027. Mentres arriba l’anunci, fonts de l’empresa indiquen que l’associació amb Renault “no tindrà un impacte” en les seues operacions a Almussafes.
La factoria valenciana va ser l’adjudicatària de dos models de cotxes elèctrics de Ford per a Europa. Competia amb la planta alemanya de Saarlouis, que està en venda des que va perdre la batalla. No obstant això, la lentitud en el procés d’electrificació va fer canviar a Ford les seues decisions, va cancel·lar el projecte de vehicles elèctrics a València i va optar per produir a Almussafes cotxes multienergia. Però encara no ha detallat els seus plans.
