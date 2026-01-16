Gandia vol ser igual que València i demana a la Conselleria que el 16 de març siga no lectiu
El Consell Escolar Municipal sol·licita a la Generalitat eixe dia amb motiu de la festa de les Falles
Josep Camacho
Gandia ha demanat a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats la modificació del calendari del curs escolar, de tal manera que l’alumnat de la ciutat tinga com a dia no lectiu el dilluns 16 de març, amb motiu de la festa de les Falles, i s’allargue un dia més el curs, fins al dilluns 22 de juny.
Esta petició es fa per unanimitat a través del Consell Escolar Municipal, i es confia que la Conselleria ho concedisca de manera excepcional, tal com ja ha succeït amb la capital, València.
La coportaveu del Govern local i regidora d’Educació, Esther Sapena, va explicar que sempre s’ha demanat este dia, però, per a este curs escolar, la Inspecció Educativa va publicar una instrucció que advertia que no s’atorgaria eixe 16 de març. No obstant això, en desembre, les comissions falleres de València van pressionar i va haver-hi un canvi de criteri per part de la Conselleria i sí que el va concedir al Cap i Casal.
Per això, Gandia vol estar en igualtat de condicions amb la ciutat de València. “No és acceptable que a València se li concedisca i a la resta de ciutats amb Falles se’ns denegue. La planificació escolar s’ha de fer amb criteris clars i des de principi de curs, perquè les famílies puguen organitzar-se”, va assenyalar Sapena.
Esther Sapena va fer este anunci dilluns, el mateix dia en què es va constituir de nou el Consell Escolar Municipal, amb la ratificació dels seus nou membres.
La petició es va acordar per unanimitat i respon a una reivindicació històrica tant del sector educatiu com de la Federació de Falles, tenint en compte que el 16 és un dia oficial dins del calendari faller de Gandia, en què la ciutat presenta talls de trànsit que afecten el normal desenrotllament de l’activitat lectiva.
“El dia 16 és un dia que, en la pràctica, es perd lectivament, perquè les Falles formen part de la nostra identitat col·lectiva, igual que passa a València”, va justificar la regidora, que va recordar que Gandia compta amb una festa d’interés turístic equiparable a València.
En este sentit, el Consell Escolar Municipal va acordar elevar formalment esta sol·licitud a la Conselleria i proposar, com a compensació, allargar el curs escolar fins al 22 de juny, amb l’objectiu de complir el còmput de dies lectius establit. “Davant d’esta falta de criteri estable, també hem acordat que, a partir d’ara, demanarem sempre el dia 16, diga el que diga la Inspecció”, va concloure Sapena.
