El Govern defén el redisseny del Magre com a alternativa a la presa del Marquesat
La comissionada de la dana reivindica que les solucions naturals, com les zones de laminació i les infraestructures integrades, “tenen el mateix impacte”
La Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha descartat, en diverses ocasions, la construcció d’una segona presa en el riu Magre per a blindar la Ribera enfront de possibles futures inundacions. La comissionada del Govern per a la reconstrucció després de la dana, Zulima Pérez, també advoca per una altra mena d’actuacions per a protegir la població davant d’esta mena de catàstrofes. En les seues paraules, “no hi ha cap presa prevista dins del Pla de resiliència enfront d’inundacions de la Comunitat Valenciana —que es va presentar fa uns mesos—, perquè està optant-se per altres actuacions”. Així ho va manifestar la comissionada durant la seua visita a Algemesí per a conéixer l’estat de les obres de reconstrucció finançades pel Govern d’Espanya després de la riuada.
Zulima Pérez va explicar que l’organisme de conca ha optat per “dur a terme zones de laminació i altres infraestructures més integrades amb el medi”, que, en les seues paraules, “tenen el mateix impacte que podria tindre una presa”. Després de les actuacions d’emergència, entre les quals hi ha la retirada d’elements obstructius, el reforç de les riberes del riu i la reparació i reconstrucció de motes i murs afectats, la CHX treballa, durant els últims mesos, en una sèrie de mesures concretes a l’Alcúdia, Guadassuar, Algemesí i Carlet, que avancen a velocitats distintes. Entre estes, destaca la construcció de motes, l’ampliació del llit o la col·locació de rebliments i protecció d’escullera per a millorar l’estabilitat dels talussos i el flux del riu.
“Són solucions naturals que tenen el mateix impacte”, insistix. No obstant això, la comissionada no tanca la porta a la construcció de futures preses, ja que “si en fera falta alguna, es faria, però ara no n’hi ha cap prevista en els projectes”. La CHX, en este sentit, ha optat per una sèrie d’obres, tant en el Xúquer com en el Magre, que actuaran “en conjunt”.
Malgrat la negativa, el degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Comunitat Valenciana i veí d’Algemesí, Xavier Machí, ja va alertar de la necessitat de portar a cap noves obres que “ajuden” la presa de Forata. “Va fer un gran paper durant el 29 d’octubre, perquè, si hagueren arribat eixos mil metres cúbics més, no sé què haguera pogut passar a Algemesí, i, a més, haguera inundat Alzira, Carlet o Montroi, per la qual cosa haguera sigut un desastre”, reivindicava.
Els primers plans de defensa contra les riuades del Xúquer que es van elaborar després de la pantanada de Tous de 1982 ja preveien la construcció de tres noves preses per a millorar la seguretat de la Ribera, entre les quals hi havia l’embassament del Marquesat per a protegir els municipis enfront del Magre. No obstant això, esta obra va deixar d’aparéixer en les últimes versions del Pla hidrològic de conca i del Pla de gestió del risc d’inundació. De moment, sembla que torna a ser descartada per altres opcions que, com reconeix la comissionada, compliran la mateixa funció que esta infraestructura.
