L’alcalde d’Almussafes acusat d’assetjament continua en el Grup Municipal Socialista malgrat la suspensió de militància
Compromís critica que el primer edil es mantinga en les files del partit
“No hi ha regidors no adscrits”. Així s’arreplega en el document emés per la Secretaria de l’Ajuntament d’Almussafes, que ha difós este divendres Compromís. La formació denuncia que l’alcalde, Toni González, que va ser acusat d’assetjament laboral i sexual pel canal intern del PSOE (no en el jutjat), roman en el PSPV malgrat haver anunciat que abandonaria el grup socialista per a incorporar-se al grup mixt o de no adscrits.
El grup nacionalista denuncia que, “davant de l’absència d’informació i després del que s’ha dit i publicat en els mitjans de comunicació, des de Compromís hem preguntat quins regidors formen part de cada grup”. Afigen que la seua sorpresa “és que, contràriament al que s’ha manifestat en premsa, no s’ha produït cap canvi ni cap eixida dels grups municipals”.
Com s’arreplega en el document amb data de 9 de gener, Toni González es manté en el PSOE, al costat de la resta de regidors. El primer edil va emetre un comunicat, el passat 13 de desembre, en el qual manifestava que, “després d’una profunda reflexió amb els meus companys de l’Agrupació Socialista d’Almussafes”, havia pres la decisió de renunciar a “tots els meus càrrecs orgànics i sol·licitar la meua suspensió de militància al PSOE”. González Rodríguez havia sigut fins al moment vicesecretari general de Polítiques Institucionals i Coordinació Territorial dels socialistes en l’executiva provincial que encapçala Carlos Fernández Bielsa. González va ser denunciat per un presumpte cas d’assetjament laboral i sexual per una treballadora de l’empresa pública municipal que també està afiliada al partit en l’agrupació local.
L’alcalde afegia en l’escrit que “continuaria treballant des de l’alcaldia pels veïns i veïnes d’Almussafes, des del grup mixt municipal, encapçalant el Govern local i fent realitat el projecte que els veïns i veïnes d’Almussafes van secundar massivament en les urnes”. No obstant això, segons s’arreplega en el document, González es manté en la formació socialista, al costat dels set edils socialistes. Cal recordar que estos regidors van manifestar en un primer moment el seu desig de seguir els passos de González i passar al grup de no adscrits. No obstant això, i malgrat manifestar el seu suport “sense fissures” a l’alcalde, la resta d’edils van declarar que seguirien en el PSOE.
