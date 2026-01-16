Mislata ultima la seua esperada residència i centre de dia després d’anys de bloquejos i ajustos tècnics
El consistori cedix a la Conselleria el sòl a on està situada la instal·lació ja acabada i moblada, a l’espera del vistiplau autonòmic, requerit des de fa mesos pel Govern local
La construcció de la Residència de Persones Majors i Centre de Dia de Mislata, una de les reivindicacions històriques més importants del municipi, està en fase de resolució dels últims tràmits. Després de dècades d’espera i un procés d’obra marcat per diversos obstacles, el complex està prop d’obrir les portes per a oferir un servici públic de gestió directa.
L’Ajuntament de Mislata ha cedit el sòl a on s’alça la instal·lació, situat en la cantonada del carrer Dolores Ibárruri amb el carrer Sant Antoni, a on estaven les antigues casernes militars. El BOP anuncia que se sotmet a informació pública l’expedient instruït per l’Ajuntament de Mislata previ a la cessió gratuïta de sòl i conjunt edificatiu, amb una superfície de 8.557,90 metres quadrats, de titularitat municipal a favor de la Generalitat Valenciana. Este sembla que podria ser l’últim tràmit necessari abans que l’esperada infraestructura òbriga les portes, després de ser reclamada en diverses reunions durant els últims mesos tant per l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, com pels tècnics.
Un inici marcat pel conflicte judicial
El camí per a fer realitat este centre no ha sigut senzill. Les obres, que inicialment van començar en 2019, van patir una paralització dràstica quan la primera empresa adjudicatària, Vialterra Infraestructuras, va sol·licitar sobrecostos milionaris que l’Ajuntament va rebutjar.
Este pols legal va acabar el juliol de 2021 amb una victòria judicial per al consistori, que obligava l’empresa a una indemnització de 150.000 euros. Després d’este bloqueig, l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, va anunciar el reinici dels treballs i no va ser fins a 2023 quan el projecte va rebre un impuls definitiu gràcies a la col·laboració institucional. A través del Pla Convivint de la Generalitat Valenciana, es van delegar competències a l’Ajuntament i es van destinar més de 2,1 milions d’euros addicionals a concloure les actuacions pendents.
Des de fa unes setmanes, l’obra civil està totalment executada i condicionada a l’espera d’usuaris. El projecte ha suposat la transformació de més de 3.000 m², incloent-hi un edifici de nova planta per a administració, dos pavellons rehabilitats de les antigues casernes, nou sales d’estar i àrees comunes i un centre de dia amb sales de rehabilitació.
A pesar que el gros de l’obra va finalitzar teòricament entre març i abril de 2024 després d’algunes modificacions en el projecte d’urbanització perimetral, l’obertura es va veure retardada per requisits tècnics d’última hora. La Conselleria de Servicis Socials va requerir la instal·lació d’un tancat perimetral de seguretat perquè els residents pogueren passejar per l’exterior sense riscos. Després d’esta esmena, i després que el consistori assumira l’equipament per a accelerar els temps, l’obra ja estaria disponible per a ser rebuda per la Generalitat de manera oficial. I, després del tràmit de la cessió de sòl, s’espera que la Conselleria anuncie prompte l’obertura definitiva.
