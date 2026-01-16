Relleu en Compromís: el diputat Carles Esteve es llança a liderar el partit fundat per Oltra
El parlamentari en les Corts es presenta per a rellevar Aitana Mas i Alberto Ibáñez al capdavant d’Iniciativa i rep el vistiplau de Ribó
“Jo em veig portant el timó d’Iniciativa, m’agradaria ser portaveu”. És el missatge, clar i directe, amb el qual Carles Esteve, diputat autonòmic de Compromís, ha llançat la seua candidatura per a posar-se al capdavant del partit fundat per Mònica Oltra, la considerada pota ecosocialista de la coalició, i assumir el relleu d’Aitana Mas i Alberto Ibáñez, que dimecres a mitjanit van comunicar, per mitjà d’una carta a la militància, la seua decisió de no revalidar els càrrecs.
Esteve era un dels noms assenyalats en roig per a optar a este càrrec una vegada conegut el pas al costat de Mas i Ibáñez. Diputat en les Corts, s’ha erigit en responsable de l’àrea de sanitat i una de les veus més punxants contra el Consell, la qual cosa li ha permés guanyar focus (tant en l’hemicicle com amb vídeos en xarxes socials) i pes polític intern. De fet, la legislatura passada ja va ocupar el càrrec de portaveu adjunt del grup en el moment en què Mas i Isaura Navarro, també d’Iniciativa, van passar al Consell.
El parlamentari valencianista ha anunciat la seua decisió amb un vídeo en Instagram en el qual està assegut en un banc del parc de Vivers de València amb una taronja a la mà. Com qui desfulla una decisió, Esteve va llevant la corfa del fruit per a cridar a implicar-se, “cada u en el seu espai”. Cita, així, una ampa, un sindicat, una associació veïnal o ell, en el seu cas, el càrrec de portaveu d’un partit polític, Iniciativa. “Sí, em veig amb ganes i il·lusió”, afig.
La decisió, assegura, “ve de lluny, no d’ahir, i porta tot al mateix punt: és una manera d’entendre la vida”. Esteve, llicenciat en Farmàcia, ha format part de moviments juvenils, dels scouts i d’ATTAC, el moviment que reclama un control democràtic dels mercats financers i les institucions, del qual ha sigut vicecoordinador a la Comunitat Valenciana. En 2019 va entrar a les Corts i ha tingut responsabilitats orgàniques com ser secretari d’Organització de Compromís a l’Horta Nord i formar part de l’última executiva.
Haver estat en l’última Mesa Nacional del partit ecosocialista fa que se’l considere un perfil de continuïtat respecte a Mas i Ibáñez, que van llançar la renovació del partit en 2022 al substituir la seua gran líder i fundadora, Mónica Oltra. Falta saber si els moviments crítics que hi ha hagut en estos últims anys davant de la gestió dels dos coportaveus es materialitza en alguna candidatura o, fins i tot, en una negociació que propose una condició de portaveu compartida.
Suport de Ribó
De moment, en el seu vídeo de presentació, Esteve ha indicat que hi ha “molt de soroll”, una cosa que va “contra les coses que hem construït junts” i que provoca que, en comptes de tindre una “societat vivible”, siga “insultable”. “Això fa una cosa semblant a la por, però que d’alguna manera obliga a moure’ns, cada u a on estiga i puga, i fer front a això, perquè s’ha de construir una altra cosa que valga la pena. I crec que Iniciativa té un paper a jugar ací”, ha indicat.
En este sentit, ha reivindicat que la seua formació ha de tindre “un paper important, de cola i de far” dins de la coalició valencianista, “ser l’impulsor que Compromís torne al carrer, a ser eixa força de proximitat que era capaç d’interpel·lar tothom”. El vídeo ha comptat amb el suport, via comentaris, d’Aitana Mas i Isaura Navarro, així com de Joan Ribó, que li ha escrit: “Gràcies pel pas avant, tinc moltes ganes de treballar al teu costat”.
