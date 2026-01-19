Canet aprova un pulmó verd per a la platja
Es tracta d’un parc públic de 30.000 metres quadrats amb una inversió d’1,7 milions d’euros amb zones per a esbargiment, passeig, concerts i animals
El Ple de Canet d’en Berenguer va aprovar per unanimitat la construcció d’un nou parc, que es convertirà en un important pulmó verd per a la zona de la platja. La intenció de l’Ajuntament és que les obres comencen com més prompte millor perquè puga estar en funcionament a principis de l’estiu que ve.
Pressupost
Esta zona verda de 30.000 metres quadrats implica una inversió d’1,7 milions, que es plasmaran en grans espais de passeig, zones per a mascotes, així com àrees tant de jocs infantils com per a concerts. “Volem que siga també un punt de referència i un lloc de socialització per als nostres veïns i les nostres veïnes”, afirma l’alcalde, Pere Antoni.
Aparcament
Este parc públic inclourà un aparcament per a 200 vehicles, una part d’estos destinats a persones amb mobilitat reduïda.
