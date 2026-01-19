Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canet aprova un pulmó verd per a la platja

Es tracta d’un parc públic de 30.000 metres quadrats amb una inversió d’1,7 milions d’euros amb zones per a esbargiment, passeig, concerts i animals

El nou parc de Canet preveu una zona per a mascotes

El nou parc de Canet preveu una zona per a mascotes / Ajuntament de Canet d’en Berenguer

Marián Romero

Marián Romero

Canet d’en Berenguer

El Ple de Canet d’en Berenguer va aprovar per unanimitat la construcció d’un nou parc, que es convertirà en un important pulmó verd per a la zona de la platja. La intenció de l’Ajuntament és que les obres comencen com més prompte millor perquè puga estar en funcionament a principis de l’estiu que ve.

Pressupost

Un momento del último pleno de Canet d'en Berenguer.

Un moment de l’últim ple de Canet d’en Berenguer / Daniel Tortajada

Esta zona verda de 30.000 metres quadrats implica una inversió d’1,7 milions, que es plasmaran en grans espais de passeig, zones per a mascotes, així com àrees tant de jocs infantils com per a concerts. “Volem que siga també un punt de referència i un lloc de socialització per als nostres veïns i les nostres veïnes”, afirma l’alcalde, Pere Antoni.

Aparcament

Este parc públic inclourà un aparcament per a 200 vehicles, una part d’estos destinats a persones amb mobilitat reduïda.

