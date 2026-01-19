Tragèdia
Canvis i anul·lacions en Joaquín Sorolla després de la tragèdia de Còrdova
Renfe ha habilitat canvis i anul·lacions gratuïts per a tots els trens afectats, per la suspensió este diumenge i durant tot este dilluns, del trànsit entre Madrid i Andalusia
En el panell de l’estació de trens AVE de Joaquín Sorolla de València apareix, des de primera hora del matí, la cancel·lació dels AVE amb destinació Sevilla, després de la tragèdia de Còrdova, en què el descarrilament de dos trens d’alta velocitat en la localitat d’Adamuz (Còrdova), este diumenge, ha causat almenys 39 víctimes mortals i desenes de ferits, segons fonts de Guàrdia Civil i del 112 andalús. Adif ha habilitat el telèfon 900 101 020 per a atendre els familiars. Alguns dels afectats dels trens busquen una alternativa com el transport per carretera amb cotxes llogats o fer el viatge en Blablacar.
De moment, només hi ha hagut una única cancel·lació d’un tren amb destinació Sevilla que eixia a les 9:15 hores des de València.
Telèfon d’assistència
“En estos moments, la prioritat absoluta d’Iryo són les persones afectades. La companyia ha habilitat un telèfon d’assistència per a passatgers i familiars, disponible en el 900 001 402, i roman a la seua disposició per a oferir l’acompanyament necessari”, diu l’últim comunicat d’Iryo.
Suspensió
Per a això, Renfe ha habilitat canvis i anul·lacions gratuïts per a tots els trens afectats per la suspensió, este diumenge i durant tot este dilluns, del trànsit entre Madrid i Andalusia que ha provocat l’accident d’Adamuz (Còrdova). L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha suspés la circulació ferroviària d’alta velocitat entre Madrid i Còrdova, Sevilla, Màlaga i Huelva durant tot este dilluns 19 de gener.
