La Colla de Dolçainers i Percussió de Montcada ompli La Beneficència de música
El conjunt musical participa en el cicle de concerts “Llavors de la terra” que organitza la federació de folklore valencià amb la Diputació
La Colla de Dolçaines i Percussió del Centre Artístic Musical de Montcada (CAMM) va omplir, dissabte passat, de música tradicional la Sala Alfons el Magnànim de la Beneficència de València. Ho va fer dins del cicle de concerts “Llavors de la terra” que organitza la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana amb el patrocini de la Diputació de València.
Este espai va poder acollir un recorregut musicotemporal de com ha evolucionat la música per a dolçaina, el seu entorn i l’instrument mateix. Les obres de Joan Alamà, José Rafael Pascual-Vilaplana, Enric Montsant o Quique Ortín van donar peu a un viatge per les sonoritats que formen part de la música tradicional.
Amb el propòsit de mostrar com les arrels musicals continuen vives, creixent, transformant-se i donant lloc a nous brots sonors —adaptats a formacions i ritmes inesperats—, les obres de Rafael Doménech i Àlex Velázquez van ser interpretades amb una cura i una notable qualitat artística, fet que va despertar un entusiasme palpable entre el públic.
Per a finalitzar van sonar les composicions de Francisco Valor, Antonio de la Asunción i Xavier Richart, en les quals els instruments de vent metall van aportar una gran contundència. La percussió, per la seua banda, va jugar un paper fonamental en la construcció d’una dinàmica elaborada. Els percussionistes van modelar el pols de les obres amb sensibilitat i precisió, creant contrastos que van enriquir la narrativa musical.
En conjunt, el concert va deixar una impressió de solidesa artística a la qual es va sumar la qualitat sonora de les dolçaines, el timbre de les quals va aportar un color al conjunt, evocant amb autenticitat l’essència de la música tradicional. L’exaltació de les obres musicals, la contundència dels vents metall, la refinada dinàmica de la percussió i el protagonisme de les dolçaines van confluir en una experiència sonora intensa i autèntica, que no només va honrar la tradició, sinó que la va presentar amb una vitalitat capaç de commoure i entusiasmar el públic.
Esta colla és la primera agrupació d’estes característiques del municipi de Montcada, un fet que subratlla el seu valor cultural i simbòlic dins de la vida musical local. Amb este impuls, la Colla continuarà treballant amb dedicació i compromís per a consolidar la seua identitat, fer valdre la seua labor i continuar contribuint al desenrotllament i la difusió de la música tradicional.
