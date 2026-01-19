Debut satisfactori: Quique Llopis frega el rècord d’Espanya i ratifica la mínima per al Mundial
L’atleta de Bellreguard és 2n en semifinals i 3r en la final en el meeting de Luxemburg, amb 7,50 en els 60 metres tanques
Bona estrena competitiva de Quique Llopis en la temporada de pista coberta, que s’ha produït este diumenge en el CMCM Luxembourg Indoor Meeting World Athletic Silver.
L’atleta de Bellreguard ha corregut dos carreres de 60 metres tanques. En la semifinal ha sigut 2n amb un crono de 7 segons i 58 centèsimes, i en la final ha quedat 3r amb 7,50, fregant eixos 7,48 que són el seu millor registre, a més del rècord d’Espanya que encara compartix amb Orlando Ortega.
Si això fora poc, els 7,50 també servixen per a ratificar la mínima de participació en el Mundial de pista coberta que es disputarà a Toruń (Polònia) el mes de març, si bé Llopis aniria igualment al campionat per la seua posició en el rànquing i ser el número 1 a Espanya.
Tant l’atleta d’Adidas com el seu entrenador, el gandienc Toni Puig, estan contents amb la marca aconseguida en esta primera competició de 2026.
La final de Luxemburg la va guanyar Jakub Szymański, amb 7,48. El campió d’Europa sota sostre va confirmar la seua condició de màxim favorit i gran especialista en els 60 tanques. En segona posició es va classificar el belga Elie Bacarié, que va batre el rècord nacional del seu país amb el mateix temps que Quique Llopis.
També va córrer a Luxemburg un altre atleta que prepara Toni Puig. Es tracta de Dani Castilla, que no va poder entrar en la final. Els dos atletes i l’entrenador tornen este mateix matí a Barcelona per a tornar al CAR de Sant Cugat a seguir amb el training camp que estan duent a terme.
La pròxima competició de Quique Llopis serà este dissabte que ve, 24 de gener, en el meeting de Düsseldorf (Alemanya).
