Denuncien abocaments d’aigües fecals en el barranc de la Font de la Canyada després de trencar-se una canonada
El col·lectiu remet un escrit a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer perquè intervinga en la zona natural i insta l’empresa d’aigües a arreglar la infraestructura
Podem Paterna ha denunciat, davant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), l’existència d’un abocament continuat d’aigües fecals en el barranc de la Font, en el barri de la Canyada, una situació que es prolonga “des de fa diversos mesos” i que suposa un “risc greu per a la salut pública i el medi ambient”.
La formació ha decidit fer este pas després de les reiterades queixes traslladades per veïns i veïnes de la zona i davant de la “inacció de les administracions competents”, malgrat tractar-se d’un problema “conegut i perfectament localitzat”. El trencament d’una canonada de sanejament està provocant l’abocament constant d’aigües residuals al barranc, sense que fins a la data s’haja dut a terme una “intervenció eficaç per a reparar-ho”.
Segons denuncien els residents, i tal com ha traslladat Podem Paterna en el seu escrit a la CHX, l’abocament permanent genera males olors intenses i persistents, especialment durant els mesos de més calor, que afecten de manera directa la qualitat de vida del veïnat i de les persones que transiten per la zona. A més, la presència d’aigües fecals a l’aire lliure constituïx un focus de proliferació de bacteris, insectes i altres patògens, amb el consegüent risc de transmissió de malalties.
La situació resulta especialment alarmant per la proximitat de l’abocament a una residència de persones majors, situada en el carrer 535, un col·lectiu especialment vulnerable des del punt de vista sanitari. Així mateix, l’abocament es produïx a escassos metres del brollador de la Font del Gerro, situat en el carrer Vila de Madrid del polígon industrial Fuente del Jarro, la qual cosa incrementa el risc de contaminació d’un recurs natural i agreuja les possibles conseqüències ambientals.
Reparació de la canonada
Podem Paterna recorda que la reparació de la canonada danyada correspon a l’empresa mixta d’aigües que gestiona la xarxa de clavegueram de Paterna i que el barranc de la Font és competència directa de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, per tractar-se d’un abocament en domini públic hidràulic. En este sentit, la denúncia presentada davant de la CHX té com a objectiu forçar una actuació urgent, així com depurar responsabilitats per la falta d’intervenció prolongada. A més del risc sanitari, la formació assenyala el greu impacte ambiental que l’abocament està causant en el barranc de la Font, un entorn natural “que hauria d’estar protegit i que actualment està degradat per l’absència de control, manteniment i vigilància”.
Davant d’esta situació, Podem Paterna exigix una actuació immediata i coordinada entre la CHX, l’Ajuntament de Paterna i l’empresa responsable del sanejament per a reparar la canonada, eliminar de manera definitiva els abocaments i garantir que no es repetisquen episodis similars. Així mateix, reclama inspeccions periòdiques, control sanitari i un manteniment adequat de les infraestructures, per a evitar que “problemes d’esta gravetat es cronifiquen”.
La formació insistix que “no es pot continuar tolerant una situació que posa en perill la salut de les persones, especialment dels col·lectius més vulnerables”, i advertix que la passivitat administrativa davant d’un abocament d’aigües fecals suposa un “clar desistiment de funcions que ha de corregir-se de manera immediata”.
