Els socialistes denuncien que Catalá i Vox paralitzen l’Observatori d’Ocupació
L’oposició exigix a les dretes la reactivació immediata d’una ferramenta clau per a desenrotllar mesures dirigides a la inserció laboral dels col·lectius més vulnerables
El regidor del Grup Municipal Socialista Javier Mateo ha denunciat que el Govern de María José Catalá i Vox “ha abandonat una ferramenta clau per a l’ocupació en la nostra ciutat”, en referència a l’Observatori Socioeconòmic d’Ocupació i Formació, i ha exigit la seua “reactivació immediata” en una moció que la seua formació defendrà en la comissió d’Hisenda d’este dimecres.
Mateo ha recordat que este observatori permetia “conéixer amb rigor les dades reals de la desocupació, les necessitats formatives i la inserció laboral” i servia com a “base per a dissenyar polítiques actives d’ocupació amb impacte real”. “Era una ferramenta imprescindible per a desenrotllar, posteriorment, mesures que ajudaren milers de valencians i valencianes a millorar la seua situació laboral”, ha assenyalat.
Segons l’edil socialista, l’Observatori “està ara paralitzat per la decisió del Govern municipal de liquidar València Activa”, una mesura que, al seu juí, “respon a la intenció de tapar els possibles casos de corrupció del Govern de PP i Vox”. “Sense dades no hi ha polítiques eficaces”, ha advertit Mateo, que ha reclamat recuperar un instrument “viu, transparent i útil que permeta orientar actuacions concretes per a generar ocupació de qualitat”.
Prioritat
El regidor socialista ha subratllat que la reactivació de l’Observatori ha d’enfocar-se especialment en els qui més barreres troben en el mercat laboral, com són els jóvens, els majors de 45 anys, les dones i les persones parades de llarga duració. “Només amb informació rigorosa podrem construir solucions justes per a l’ocupació en la ciutat de València”, ha remarcat Javier Mateo, que ha exposat les tres propostes d’acord que conté la moció per a recuperar de manera efectiva esta ferramenta municipal.
En primer lloc, reactivar de manera immediata l’Observatori Socioeconòmic d’Ocupació i Formació i garantir el seu funcionament ordinari i la disponibilitat pública de la informació necessària per a orientar polítiques actives d’ocupació. En segon lloc, presentar i actualitzar periòdicament els indicadors i informes de l’Observatori, de manera que servisquen per a diagnosticar necessitats formatives, desocupació i inserció laboral, i permeten avaluar l’impacte de les mesures municipals. I, finalment, impulsar un model de gestió transparent i útil de l’Observatori, per tal que siga una ferramenta viva al servici de la ciutadania i especialment orientada als col·lectius amb més dificultats d’accés a l’ocupació.
