La Fe s’acredita com un dels tres centres nacionals de referència per a tractar cefalees i neuràlgies resistents
La Unitat de Cefalees atén més de 3.000 pacients a l’any i du a terme tècniques quirúrgiques, infiltracions amb toxina botulínica i bloquejos nerviosos
L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe és un dels tres centres acreditats a Espanya per al tractament de cefalees i neuràlgies cranials refractàries en adults, juntament amb el Vall d’Hebron (Barcelona) i el Virgen del Rocío (Sevilla). El Ministeri de Sanitat ha creat l’acreditació de centres, servicis i unitats de referència (CSUR) per a l’abordatge de cefalees refractàries subsidiàries de tècniques quirúrgiques, com són les neuràlgies i la cefalea arraïmada, i és la primera vegada que s’organitza esta classe d’assistència especialitzada a escala nacional.
Les cefalees i neuràlgies cranials són una de les consultes neurològiques més freqüents. La majoria són primàries, sense causa orgànica demostrable, i es tracten en atenció primària o en unitats convencionals. No obstant això, hi ha un xicotet grup de pacients amb cefalea arraïmada, neuràlgia del trigemin o altres tipus poc freqüents, que no responen a tractaments habituals i patixen dolors molt incapacitants.
Estos casos requerixen atenció en centres de referència, a on es disposa de tècniques avançades com estimulació nerviosa, radiocirurgia o procediments sobre el sistema nerviós central. Encara que són opcions eficaces, han de concentrar-se en pocs centres experts per a garantir seguretat, resultats fiables i avançar en el coneixement. La migranya crònica refractària no s’inclou en este grup, ja que el seu tractament està disponible en totes les comunitats autònomes.
Equip multidisciplinari
La Unitat de Cefalees de La Fe, coordinada pel neuròleg Samuel Díaz Insa, atén cada any més de 3.000 pacients complexos i disposa d’un equip multidisciplinari format per neuròlegs, neurocirurgians, especialistes en neurofisiologia i infermeria experta. Oferixen procediments avançats com ara infiltracions pericranials i tècniques neuroquirúrgiques.
Entre 2021 i 2023, la unitat va dur a terme una mitjana anual de 1.330 infiltracions amb toxina botulínica tipus A (molt per damunt de les 500 exigides per a l’acreditació) i 281 bloquejos nerviosos cranials, enfront dels 100 requerits. A més, la unitat participa en investigació: ha intervingut en nou projectes, manté assajos clínics sobre fàrmacs nous i publica els resultats en revistes internacionals.
En l’àmbit de la docència, l’equip forma metges residents, organitza cursos per a especialistes i preveu impartir tallers anuals per a pacients i públic general.
Pacients de fora de la Comunitat Valenciana
Fins ara, la unitat només atén pacients de la Comunitat Valenciana, però l’acreditació permetrà rebre casos d’altres autonomies. “La concentració d’estos tractaments en centres de referència garantix atenció especialitzada, experiència suficient i afavorix l’avanç en el coneixement d’estes patologies”, ha assenyalat el gerent de l’Agrupació Sanitària Interdepartamental València Sud i de La Fe, José Luis Poveda.
En este sentit, el doctor Díaz Insa afig que se celebren sessions clíniques multidisciplinàries periòdiques per a decidir de manera conjunta els casos més complexos, i assegurar així l’equitat i la qualitat assistencial. A més, la unitat avalua l’experiència del pacient mitjançant enquestes de satisfacció i aplica millores contínues.
