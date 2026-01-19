Districte portuari, l’actualitat del sector
L’ampliació del port de València activa la busca de bases de contenidors
La immobiliària Triangle REM assegura que la futura terminal nord del recinte del Grau dispara la demanda de sòl més enllà dels principals eixos logístics de l’àrea metropolitana
La construcció de la futura terminal nord del port de València, juntament amb els grans desenrotllaments industrials com la gigafactoria de bateries elèctriques de PowerCo (Grup Volkswagen) en Parc Sagunt, entre altres projectes, està convertint diversos territoris pròxims a l’àrea metropolitana de la capital del Túria en un dels mercats més atractius d’Espanya i del sud d’Europa per a la inversió immobiliària en sòls logístics. De fet, el fort creixement dels projectes en construcció així ho certifica. Segons les dades que maneja Triangle Real Estate, al tancament de 2025, els nous desenrotllaments en obres, promoguts sobretot per fons internacionals i firmes d’inversió especialitzades, sumen una superfície total de 863.147 metres quadrats a la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa un creixement del 44 % en comparació amb l’any precedent.
Els projectes del sector immobiliari en l’àmbit de la logística es fixen sobretot en l’ampliació del recinte del Grau, que activa la busca de bases de contenidors en el seu hinterland. Mentrestant, l’UTE construïx la citada terminal nord de l’emplaçament marítim —Acciona, Jan de Nul i Grupo Bertolín— després de l’adjudicació de les obres del moll per uns 600 milions d’euros, amb una inversió total del projecte (inclosa la concessió de la terminal a la multinacional TiL-MSC) que supera els 1.100 milions d’euros. Esta injecció de capital abasta la construcció d’un moll de 1.970 metres, una terminal de contenidors de 137 hectàrees i una nova terminal ferroviària, amb l’objectiu que siga totalment electrificada i amb capacitat per a albergar fins a cinc milions de contenidors.
Bases pròximes al recinte
El port de València compta amb tres terminals de contenidors (APM-Maersk, MSC i CSP Iberian Valencia-Cosco) que mouen un total de 5,5 milions d’unitats, la qual cosa requerix també grans àrees en zones metropolitanes per a servicis logístics, sobretot contenidors buits. En l’actualitat, estos servicis són operats per empreses com Docks Logistics, Intercontainer, Recomar, Setemar, Spain Contenidor Depot (SCD) i Trans-Base Soler (TBS), entre altres.
El president de Triangle Real Estate Management, Baldemar Asensio, reconeix que la presència d’empreses capdavanteres en el sector logístic a la Comunitat Valenciana té a veure amb l’“impuls que està havent-hi en el desenrotllament de plataformes de distribució de mercaderies en enclavaments estratègics per a zones industrials”. A més, reconeix que el desenrotllament d’estos sòls requerix “el suport de les administracions públiques” per a donar facilitats a projectes d’inversió que generaran riquesa i ocupació.
Més enllà de la zona d’activitats logístiques (ZAL) del port de València, s’han activat inversions i s’han superat passos administratius crucials, amb la previsió que la nova terminal estiga operativa, en la seua primera fase, a partir de 2028. “Esta gegantesca infraestructura portuària requerix plataformes logístiques a València i la seua àrea metropolitana, un dels principals pols logístics de la península Ibèrica, juntament amb Madrid i Barcelona”, reconeix el responsable de Triangle REM.
Segons l’estudi de mercat immologístic elaborat per l’equip de Triangle Real Estate Management, els projectes “a risc” es troben localitzats principalment en l’eix central (circuit de Cheste, Loriguilla, Quart de Poblet) i en altres zones com l’eix sud (Silla, polígon industrial Codonyers de Picassent) i en la pista d’Ademús (Bétera).
Valenciaport adjudica per 9,3 milions el sistema de geolocalització de vaixells
GMV Aeroespace and Defence serà l’empresa encarregada del trasllat dels equips del sistema de geolocalització de vaixells en el port de València des de la seua actual ubicació en l’antic far fins al seu nou emplaçament en la bocana del dic de l’est del recinte portuari. El contracte ha sigut adjudicat per un import total de 9.365,40 euros, i els treballs inclouen el desmuntatge, el trasllat, la instal·lació, la posada en funcionament i la verificació operativa dels equips del sistema AIS. Amb esta actuació, l’APV garantix la continuïtat operativa i la millora del servici de seguiment i control del trànsit marítim, un sistema essencial per a la seguretat i la gestió eficient de les operacions portuàries. L’adjudicació s’ha realitzat després del corresponent procediment de licitació pública.
