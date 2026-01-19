Llevant UE
Paco Cortés i Raghouber ja sumen com a granotes
Els dos reforços llevantinistes en el mercat d’hivern van disputar els seus primers minuts en el Bernabéu en busca de quelcom de positiu contra el R. Madrid
jaume puig
El Llevant va traure moltes conclusions positives del Santiago Bernabéu més enllà de tornar-se’n amb les mans buides. El 2-0 va ser una anècdota en un dia en què l’equip granota va tornar a deixar bones sensacions, encara que això no és suficient. Per això, l’equip ja té la ment posada en el duel d’esta mateixa setmana contra l’Elx en una jornada en la qual els pupils de Luís Castro volen tancar el primer triomf de la temporada a casa. Per a eixe partit tan important, l’entrenador podrà continuar comptant amb dos dels futbolistes que es van sumar al bloc en el duel a Chamartín: Ugo Raghouber i Paco Cortés.
Raghouber, fitxat recentment cedit pel Lilla, va entrar al terreny de joc en la segona mitat com a relleu d’Unai Vencedor i va aportar presència física i serenitat en el centre del camp en un moment en el qual l’equip granota buscava contindre l’embranzida blanca. El seu impacte no es va traduir en xifres, però la seua actitud en el joc i capacitat de posicionament van ser d’allò més destacable en un equip que va patir per a mantindre l’orde davant de la pressió merengue. El tècnic Luis Castro, en la roda de premsa posterior, va destacar precisament eixa calma amb la pilota i el seu correcte comportament tàctic: “Ha jugat bé, ha estat tranquil amb la pilota i ha complit amb el que li hem demanat quan ha entrat al partit”.
Per la seua banda, Paco Cortés va viure un dia de contrastos en la seua reaparició amb la samarreta del Llevant UE. L’extrem, de 18 anys, va entrar al terreny de joc en el minut 82 i va firmar els seus primers minuts en Primera Divisió, estrenant-se davant d’un dels clubs més potents del futbol europeu, encara que no passe pel seu millor moment. El jugador del planter, repescat fa tan sols uns dies de la Cultural Lleonesa, va aconseguir debutar, primer pas per a demostrar tot el talent que té.
Més enllà dels nombres globals, la dada més significativa per al jove futbolista és eixa estrena competitiva i l’acumulació dels seus primers minuts en LaLiga EA Sports, a més de convertir-se en una de les apostes del cos tècnic per al futur i en el jugador número 26 que ha debutat amb el Llevant esta temporada.
