La tragèdia ferroviària d’Adamuz suspén agendes oficials a la Comunitat Valenciana
Pérez Llorca presidirà, a les 12 hores, un minut de silenci en memòria de les víctimes de l’accident ferroviari
Agències
La majoria d’actes públics previstos per a hui per part de les administracions central, autonòmica i local a la Comunitat Valenciana ha quedat suspesa després de la tragèdia ferroviària que va es va produir anit en la localitat cordovesa d’Adamuz, que deixa desenes de morts i més d’un centenar de ferits.
Minut de silenci
Entre eixes cancel·lacions figura l’agenda per a este dilluns del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que tenia previst acudir este matí a un acte a Orihuela, i que finalment presidirà a les 12 hores un minut de silenci en memòria de les víctimes de l’accident ferroviari, acte que tindrà lloc en la Delegació del Consell a Alacant, en la Casa de les Bruixes.
També han suspés les seues agendes tots els consellers que tenien actes públics durant esta jornada. Per la seua banda, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha cancel·lat la seua visita d’este matí a Torrent.
L’alcaldessa de València, María José Catalá, i tot el seu equip de govern també han anul·lat la seua agenda oficial, i se sumaran al minut de silenci que tindrà lloc a les 12 hores davant de l’ajuntament, secundant així la convocatòria general que ha fet la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) després de la catàstrofe ferroviària d’este diumenge a Adamuz.
“Atendre l’emergència”
A Castelló, l’Ajuntament de la capital de la Plana ha suspés també este dilluns la seua agenda pública institucional en senyal de respecte per l’accident. L’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, també ha expressat el seu condol a través d’un missatge en la xarxa social X, en el qual ha lamentat “profundament” l’accident ferroviari.
En la mateixa línia s’ha pronunciat la presidenta de la Diputació de Castelló i del Partit Popular en la província, Marta Barrachina, que ha traslladat el seu condol a les famílies de les víctimes del descarrilament a Còrdova, i ha assenyalat que “ara toca atendre l’emergència” i que posteriorment “caldrà analitzar el que ha ocorregut i millorar un sistema ferroviari que no està a l’altura del nostre país”.
