La borrasca Harry ja s’engul mitja platja a Tavernes de la Valldigna
Preocupa especialment la platja de la Goleta, a on l’aigua està entrant a la urbanització
A Gandia està tancada l’escullera de la platja Nord
L’onatge també s’encruelix amb les platges al sud del port de Gandia
Josep Camacho
La borrasca Harry, que porta associat un fort temporal marítim, ja es deixa notar en el litoral de la Safor. El cas més preocupant en la comarca, per la proximitat de les vivendes, torna a ser Tavernes de la Valldigna. La mar arriba a pràcticament la mitat de la seua platja urbana, i ha desplaçat algunes passarel·les de fusta.
A més, la Policia Local està pendent de la platja de la Goleta, molt tocada des del temporal Gloria de gener de 2020. L’aigua està entrant a la urbanització per la plaça de Formentera. L’Ajuntament va reforçar ahir en eixe punt les barreres de formigó que actuen com a contenció.
En esta webcam es pot veure en directe el temporal en la platja de Tavernes de la Valldigna, a l’altura de l’avinguda de la Marina.
A Gandia, les ones també estan colpejant amb força contra l’escullera de la platja Nord. La seua part superior està condicionada com a passeig, però està tancada des d’ahir a la vesprada davant del risc que suposen les fortes ratxes de vent i les ones.
Ací es pot veure la platja Nord de Gandia en una webcam de la Generalitat.
El Govern de Gandia va reunir ahir el Cecopal per a acordar la vigilància en l’escullera, en les zones inundables i en les desembocadures de barrancs i del riu Serpis. L’Ajuntament de Gandia recorda a la ciutadania que evite les zones pròximes a la costa, així com que no es travessen camins amb el risc d’inundació i que se seguisquen en tot moment les indicacions de les autoritats.
També ha pujat el nivell de la mar en les platges al sud del port de Gandia, una altra zona que està en regressió i molt castigada cada vegada que hi ha un temporal de llevant, en municipis com Daimús, Miramar, Bellreguard o Piles.
D’altra banda, els pescadors no han eixit a pescar per segon dia consecutiu, però no tant pel temporal, sinó per la parada convocada contra la mesura de Brussel·les de notificar i pesar les captures abans d’arribar a port. Ahir es va arribar a un acord a Madrid, però el sector manté la parada fins que no ho veja plasmat en el BOE.
Suscríbete para seguir leyendo
- L’Aemet notifica un canvi d’oratge a València i posa data al retorn de les pluges
- Negociació activa per Justin de Haas
- La multinacional valenciana Istobal obri una nova filial a Noruega amb la compra d’un distribuïdor local
- Adeu a Pérez Casado, el gran transformador de la ciutat en la Transició
- Relleu en Compromís: el diputat Carles Esteve es llança a liderar el partit fundat per Oltra
- València acollirà les dos proves de vela més importants de l’any
- Els moments més difícils de Pérez Casado
- Informe UEFA: els milions que “perd” el València CF de Meriton sense Europa