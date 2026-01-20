Previsió
La borrasca Harry porta neu a la C. Valenciana
Emergències ha activat el procediment de nevades situació zero en les comarques dels Ports i el Baix Maestrat
Avís taronja a València per fenòmens costaners
J. Roch
La neu ha tornat a la Comunitat Valenciana gràcies a la borrasca Harry, especialment a la província de Castelló. Neva en cotes altes de l’interior nord de Castelló, encara que no hi ha grans acumulats.
El Consorci de Bombers de Castelló assenyala que ja neva en cotes altes de l’interior nord i ha mobilitzat una dotació i dos unitats bombers forestals de la Generalitat amb equips llevaneu i sal per a treballar en carreteres des de Torremiró a Fredes. Està establida l’alerta nivell groc per nevades en l’interior nord de Castelló.
El Centre de Coordinació d’Emergències ha actualitzat este dimarts el seu butlletí de fenòmens meteorològics pel pas de la borrasca Harry i ha establit l’alerta per fenòmens costaners, pluges i vents. Així, ha activat el procediment de nevades situació zero en les comarques dels Ports i el Baix Maestrat, el pla territorial de la Comunitat Valenciana i el Pla especial d’inundacions.
La previsió de l’oratge
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) manté per a este dimarts, fins a les 18:00 hores, l’avís nivell groc per nevades en l’interior nord de Castelló, amb la cota de neu entorn dels 1.000-1.400 metres i acumulació de neu de 10 centímetres en 24 hores per damunt dels 1.200 metres.
També hi ha avís taronja (risc important) hui en el litoral de Castelló, València i nord d’Alacant per fenòmens costaners: vent del nord de 55 a 70 quilòmetres per hora (força 7 a 8) i ones de 4 metres amb mar de fons del nord-est.
A més, es manté l’avís groc en el litoral nord de Castelló, el litoral sud de València i el litoral nord d’Alacant per precipitació acumulada en dotze hores de 60 litres per metre quadrat.
Carreteres afectades
Per la seua banda, la Delegació de Govern ha activat la fase de preemergència en la Xarxa de Carreteres de l’Estat. L’N-232 i N-23a, a Font d’en Torres, té prohibit l’accés a camions, segons ha informat la Direcció General de Trànsit.
