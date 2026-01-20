Compromís s’aparta de l’operació de l’esquerra per a “superar Sumar”
Els valencianistes se situen al marge de la nova aliança estatal, encara que no rebutgen acords electorals en el futur
L’operació “superar Sumar”, entesa com la busca d’una nova configuració de l’espai a l’esquerra del PSOE, ha començat i Compromís, de moment, no en forma part. Des de fa setmanes, i amb la vista a fer algun tipus d’acte públic al llarg d’este trimestre, partits que conformen el Grup Plurinacional Sumar en el Congrés negocien una nova articulació de cara al pròxim cicle electoral, un procés en el qual estan Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid i els Comuns, però no Compromís, que es manté al marge, fins i tot pel que fa a una hipotètica candidatura autonòmica.
Els valencianistes opten de nou per dibuixar una línia entorn de la seua coalició, que consideren una marca consolidada, situar-se darrere de la barrera i esperar a veure què succeïx més enllà del pantà de Contreras per a veure si en un futur, amb les eleccions sobre el calendari, hi ha marge per a una aliança puntual. Este posicionament de perfil no és perquè no es considere necessari “superar Sumar”, sinó que continua la mateixa estratègia que es va decidir en el seu moment amb el desenrotllament de la formació de Yolanda Díaz com a paraigua que incorporara totes les formacions afins. En aquella ocasió, Compromís es va desvincular de formar part d’esta estructura, la qual cosa no va impedir que participara en la candidatura al Parlament Europeu.
Ara, dos anys després i sense que el partit de la vicepresidenta del Govern assumisca el lideratge de l’espai, sinó a la recerca d’una nova fórmula més horitzontal, Compromís torna a situar-se’n al marge. Almenys així ho ha defés este dilluns el síndic de la formació, Joan Baldoví, que ha negat que estiguen en “cap negociació” al respecte. Altres fonts de la coalició corroboren el que ha expressat el també dirigent de Més, la pota nacionalista de la coalició, encara que admeten la precipitació del portaveu a traslladar una informació que no s’havia consultat internament.
“La nostra prioritat és fer el que siga, però per a defendre els interessos valencians en qualsevol de les fórmules que s’admeten”, ha remarcat este dilluns Baldoví, que, al mateix temps, ha defugit el debat entorn de la configuració de l’espai a l’esquerra del PSPV en el cas autonòmic. És, ha dit, “molt prematur parlar del que pot passar en 2027”, situant per a l’any que ve, d’ací a 16 mesos, la cita amb les urnes en l’àmbit autonòmic, encara que de cara a estes ja comencen a veure’s moviments que mostren la sintonia entre Compromís i Esquerra Unida.
En este sentit, les dos formacions han anat compartint espais en els últims mesos, tant a escala autonòmica com local en el Cap i Casal. A més, per part tant de dirigents d’Iniciativa, fins ara més proclius a una entesa amb altres formacions de l’espai progressista, com de Més, més poc inclinats a les confluències, especialment en l’àmbit autonòmic. Així, s’ha vist la síndica adjunta en les Corts, Aitana Mas, presentar el llibre de Rosa Pérez Garijo, líder d’EU, a Alacant, i la portaveu a València, Papi Robles, reunir-se amb el coordinador d’EU a València, “per a posar en marxa unes jornades programàtiques conjuntes que permeten definir i compartir el model de ciutat que València necessita per als pròxims anys”.
Canvis interns
Falta per veure si este acostament s’acaba materialitzant en un pacte electoral quan arribe el moment. No obstant això, fonts de la coalició allunyen qualsevol possibilitat d’entesa dels resultats que isquen de l’actual procés en el qual està immersa de nou l’esquerra espanyola per molt que haja sigut IU el que ha abanderat (i verbalitzat) amb més força la necessitat de “superar Sumar”, un espai del qual ja se’n va eixir de facto una de les diputades de Compromís en el Congrés, Àgueda Micó, que va abandonar el grup parlamentari.
El posicionament de perfil davant del que ocorre en l’esquerra estatal es va evidenciar en una certa manera en l’executiva d’este dilluns, en la qual, malgrat el riu regirat que hi ha entorn d’eixe espai, no va haver-hi ningú que es mullara per això. Tampoc és fàcil en un moment en el qual una de les formacions, Iniciativa, la de caràcter més esquerrà, es troba en ple procés de renovació de lideratges, després que Alberto Ibáñez i Aitana Mas anunciaren que no revalidaran els seus càrrecs com a coportaveus a finals de març. Mentrestant, Compromís se situa al marge amb una certa confiança en la seua pròpia marca.
