L’IVAM celebra amb exposicions, literatura i música el 150é aniversari de Julio González
Escriptors com Miguel Ángel Hernández, Sara Barquinero, Andrés Neuman, Agustín Fernández Mallo, Alicia Kopf, María Negroni, Estela Sanchis i Manuel Baixauli analitzaran la figura de l’escultor
L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) celebrarà el 150é aniversari del naixement de Julio González amb una gran exposició i un complet programa d’activitats especials al llarg de l’any 2026. El programa inclou un cicle de xarrades literàries amb destacats escriptors contemporanis, un taller d’escultura intensiu a càrrec de l’artista David Bestué i una exposició sobre les grans etapes de l’artista, enllaçant vida i creació, intimitat i història.
Julio González és un dels escultors més importants de la centúria passada i un artista fonamental en el desenrotllament de l’avantguarda. Per a l’IVAM, el nom de Julio González té una transcendència especial, no només pel seu abast mundial com a pioner de l’escultura en ferro, sinó també perquè el museu va ser objecte d’una extraordinària donació de la seua obra. Des dels seus orígens, el museu ha dut a terme una labor d’investigació i difusió transcendental per al coneixement públic de la seua figura.
Amb motiu del 150é aniversari del naixement de Julio González (1876–1942), l’IVAM ha convidat huit destacats escriptors actuals, l’obra dels quals dialoga amb l’art contemporani, perquè assagen contes, cròniques o poemes sobre el gran escultor del segle XX. “Escriptures cactus” és el títol del projecte, que comptarà amb la presència de Miguel Ángel Hernández, Sara Barquinero, Andrés Neuman, Agustín Fernández Mallo, Alicia Kopf, María Negroni, Estela Sanchis i Manuel Baixauli.
El cicle literari, comissariat per l’escriptor i crític Jorge Carrión i moderat per l’arquitecta i escriptora Berta Ferrer, es completarà amb la publicació d’un llibre que arreplegarà totes les conferències i amb el qual es pretén rellegir l’obra de Julio González a través de la mirada de huit consolidats escriptors.
Exposicions de Julio González
El 27 de març, coincidint amb la data de la seua defunció en 1942, l’IVAM inaugura l’exposició “La dona en l’obra de Julio González”, comissariada per Brigitte Leal —comissària emèrita del Centre Pompidou parisenc—, que es planteja com un homenatge a l’escultor.
La mostra revisitarà els temes que travessen tota la trajectòria de l’artista, com el nu femení o la maternitat, i recordarà les tres dones que van ser fidels a la seua memòria: la seua filla Roberta González i les hereues d’esta, Carmen Martínez i Viviane Grimminger, que, amb les seues donacions, van donar origen a la col·lecció de l’IVAM.
Després de l’estiu, l’IVAM organitzarà una altra exposició que itinerarà al Museu d’Art Contemporani d’Alacant (MACA) sobre la figura de Julio González, comissariada per Josep Salvador.
Trobada i exploració escultòrica
A més, en el marc d’esta celebració, l’IVAM organitza un taller d’escultura intensiu a càrrec de l’artista David Bestué, vinculat a les línies d’investigació que el museu desenrotlla entorn de la figura de Julio González. El taller d’artista es desenrotllarà, una primera part, en el convent de Sant Francesc d’Assís, a Chelva, i finalitzarà amb una sessió pública de posada en comú en l’IVAM.
David Bestué ha realitzat exposicions individuals en el museu Patio Herreriano de Valladolid, el museu Jorge Oteiza de Pamplona o la Fundació Joan Miró de Barcelona, i ha exposat en cites internacionals tan rellevants com la Biennal de Venècia (juntament amb Marc Vives) en 2009, o Gasworks, a Londres, en 2010.
Programació per a famílies i escolars
El programa per a commemorar el naixement de Julio González es completa amb activitats específiques dirigides a famílies i escolars. La creació audiovisual serà protagonista en el taller de cine, de la mà d’Emilio Martí i dirigit a grups escolars, que animarà les escultures de Julio González usant tècniques de modelatge i clips breus en moviment. El mateix taller, centrat en la tècnica stop motion, tindrà una segona versió orientada a famílies.
I del cine a la música, l’IVAM proposa un passeig musical pel París de principis de segle XX, emulant una hipotètica trobada entre un jove Julio González i el gran compositor rus. Prenent com a fil conductor la peça musical Les cinq doigts (Els cinc dits), es passejarà l’exposició sobre Julio González mitjançant el món sonor i icònic de Stravinksy, amb una interpretació pianística i dramatitzada.
Finalment, l’equip de mediació de l’IVAM ha preparat nombroses visites adaptades perquè tots els públics puguen acostar-se a l’obra de Julio González. Destaquen, entre altres, les visites adaptades per a famílies amb bebés, visites dinamitzades per a grups educatius, recorreguts alternatius des d’una mirada de gènere o visites per a grups d’estudis superiors per a reforçar la presència dels grups universitaris en el museu.
