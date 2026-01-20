Madrid, Barcelona i València lideren la concentració de seus d’empreses de més de 1.000 empleats
Mercadona, Ford i Consum són les principals mercantils valencianes, segons un informe de Tinsa
Madrid (454), Barcelona (157) i València (49) lideren la concentració de seus d’empreses de més de 1.000 empleats, segons es desprén de la radiografia empresarial duta a terme per Tinsa. Els altres territoris de la Comunitat figuren bastant més lluny, amb Alacant, amb 14, i Castelló, amb només tres. En el cas de la província valenciana, són tres les empreses que l’informe destaca com les primeres, una llista encapçalada per Mercadona i seguida per Ford i Consum.
Només les províncies de Madrid i Barcelona es troben en el nivell de concentració “molt alta”, amb més de 50, fet que les convertix en els dos pols empresarials principals del país. Madrid es constituïx com un gran nucli en el centre peninsular, erigida com a principal concentrador de seus. Barcelona, per la seua banda, es presenta com un segon gran focus en el nord-est, amb la província com a gran capital empresarial de l’arc mediterrani.
De fet, l’estudi assenyala que estos territoris funcionen com a centres de gravetat del teixit corporatiu espanyol, ja que aglutinen seus de grans corporacions nacionals i internacionals i concentren servicis avançats (finances, consultoria, tecnologia, jurídic), al mateix temps que atrauen talent de tot el país i de l’exterior.
Segones potències
D’altra banda hi ha el que Tinsa denomina com “l’Espanya de les segones potències”, que es tracta de capitals regionals i eixos econòmics com Biscaia i la Corunya, que destaquen en la ràtio de “Top empreses per cada 100.000 habitants”, que fins i tot superen Barcelona. El top 5 d’este rànquing el lidera de nou Madrid, amb 6,61 grans empreses per cada 100.000 habitants; seguida de la Corunya (3,1), Biscaia (3,03), Barcelona (2,68) i Saragossa (2,43). València figura en dècima posició, amb 1,85.
En les províncies amb entre 15 i 49 seus apareixen diverses capitals autonòmiques i províncies costaneres amb gran pes industrial, logístic o turístic, com Biscaia i la Corunya, amb 35 cada una, o Sevilla, amb 33. En estos territoris, l’anàlisi assenyala que sorgixen corredors econòmics i que la gran empresa hi juga un “paper doble”.
Les que menys
“Són territoris que no lideren el volum absolut de seus, però sí que actuen com a segones potències”, expliquen des de Tinsa, que subratlla que estes equilibren el mapa corporatiu, impulsen innovació sectorial i sostenen nodes clau de cadenes de valor com ara automoció, energia, turisme o agroindústria. No obstant això, la taula mostra que la majoria de les províncies se situen en nivells de concentració molt baixa (1-5 seus) o directament nul·la, com és el cas de Ciudad Real o Badajoz.
Buits
“Esta distribució genera una ‘Espanya de grans buits empresarials’, amb diverses implicacions”, comenten, cosa que provoca l’existència de menys centres de decisió local o menys ocupació directiva i especialitzada, ja que la falta de servicis centrals reduïx la presència de perfils d’alta qualificació.
Estos factors limiten l’atracció i la retenció de talent i, a la llarga, condicionen el dinamisme demogràfic. Així mateix, esta condició reflectix menys capacitat d’influència, amb la qual cosa la veu econòmica del territori pesa menys en els grans fòrums empresarials, financers o reguladors.
“No només importa què es decidix, sinó des d’on es decidix”, ha subratllat en un comunicat Tinsa, que afegix que això no significa que estes províncies no tinguen teixit empresarial, ja que moltes compten amb xicotetes i mitjanes empreses robustes, cooperatives, clústers sectorials o plantes industrials rellevants, sinó que no concentren seus grans, i això marca una diferència estructural en termes de poder corporatiu. En este sentit, el text recalca per què esta concentració importa, ja que la concentració de seus de grans empreses no és només una curiositat cartogràfica.
“Té conseqüències tangibles, com en la competitivitat territorial, ja que les províncies amb alta presència de seus atrauen més inversió en servicis avançats, oferixen més oportunitats laborals d’alt valor afegit i tendixen a desenrotllar ecosistemes d’innovació més densos (start-ups, proveïdors tecnològics, hubs sectorials)”, afirma Tinsa.
