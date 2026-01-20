Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El temporal s’engul trams de platja en el litoral sud de Cullera

L’onatge supera les proteccions de defensa habilitades per l’Ajuntament i l’aigua arriba de matinada a la carretera

Cullera

Cullera torna a mirar a la mar amb preocupació. El nou temporal marítim que assota la costa valenciana pel pas de la borrasca Harry ha provocat la pràctica desaparició de trams grans de platja en zones especialment sensibles del litoral de Cullera, com el Marenyet, a on l’embranzida de les ones ha erosionat de manera quasi total la franja d’arena.

En alguns punts concrets, com en els voltants del restaurant El Cordobés, l’onatge ha arribat a sobrepassar la platja i a saltar fins a la carretera, fet que ha generat moments d’especial tensió, encara que de moment no s’han registrat danys en les vivendes pròximes ni tampoc incidències personals. La situació, però, es manté baix vigilància constant.

Des de primeres hores de la matinada, els servicis de platges i els servicis exteriors de l’Ajuntament de Cullera treballen de manera coordinada en labors de prevenció i contenció del temporal, que en algun punt ha superat les defenses provisionals. Els operaris municipals han reforçat els elements de protecció instal·lats en els últims dies, especialment en aquells punts més exposats a l’embat de la mar, amb l’objectiu de frenar l’entrada d’aigua i reduir al màxim els efectes de l’onatge sobre la zona urbana.

Fonts municipals destaquen que s’estan posant tots els mitjans humans i materials disponibles per a contindre la força d’este nou episodi de mar adversa i protegir tant les infraestructures públiques com les vivendes pròximes a la costa. Les actuacions se centren en el reforç de les defenses provisionals, la supervisió constant del litoral i la ràpida intervenció davant de qualsevol incidència que puga produir-se.

Des de l’Ajuntament se subratlla, a més, que esta classe de temporals formen part de la dinàmica natural del litoral. Encara que, en moments puntuals, la mar envaïx l’arena i sembla guanyar-li terreny a la costa, amb el pas dels dies, i una vegada amaine el temporal, la platja tendix a recuperar progressivament el seu equilibri natural, retornant l’arena al seu lloc d’origen.

Mentrestant, el consistori manté actiu el dispositiu de seguiment, fa una crida a la prudència i recomana evitar les zones més afectades del litoral durant els episodis de fort onatge. La prioritat, insistixen des del Govern municipal, és minimitzar riscos i garantir la seguretat de la ciutadania davant d’un temporal que, encara que intens, està sent contingut gràcies a la ràpida actuació dels servicis municipals.

