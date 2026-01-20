Tres nous carrers i places per a tres il·lustres de València
La Comissió de Cultura aprova la retolació d’espais per a Pipo Arnau, Toni Lastra i Bernardo Adam
La Comissió de Benestar Social, Educació, Cultura i Esports de l’Ajuntament de València ha acordat, este dimarts, per unanimitat dels quatre grups municipals, proposar la denominació de tres nous carrers de la ciutat: carrer de Pipo Arnau (impulsor de l’esport valencià), plaça de Toni Lastra (maratonià) i plaça de Bernardo Adam Ferrero (compositor).
José Arnau Rovira, més conegut com a Pipo Arnau, va morir l’octubre de 2022 i va ser nomenat, per l’Ajuntament de València, en 2023 com a fill predilecte a títol pòstum. Arnau va ser una de les icones del foment de l’esport en la ciutat des dels anys huitanta. Des de la seua botiga d’esports, Arnau va ser l’impulsor de l’actual València Basket, com a soci fundador, i promotor del futbol sala i el futbol platja. A la proposta de denominar una via pública amb el nom de Pipo Arnau s’han adherit el València Basket Club SAD, la Fundació Trinidad Alfonso i el Club Poliesportiu Les Abelles. El futur carrer estarà situat en l’entorn del pavelló de la Font de Sant Lluís i del Roig Arena.
Antonio Lastra va ser un dels fundadors de la Societat Esportiva Correcaminos, pioner en l’atletisme popular i líder del moviment de dignificació de la carrera a peu en els anys huitanta. La Fundació Trinidad Alfonso, la Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana i el Club d’Atletisme Popular Redolat Team han secundat la iniciativa municipal. El seu carrer estarà prop de la plaça de la Marató, en l’espai delimitat entre les vies Brigades Internacionals i Escriptor Rafael Ferreres, en el barri de Montolivet. El reconeixement als dos impulsors de l’esport valencià va nàixer a partir d’una proposta de la Regidoria delegada d’Esports del 9 de març de 2023.
Renovador de la música de banda
En la mateixa sessió d’este dimarts, la Comissió de Cultura ha acordat denominar amb el nom de plaça de Bernardo Adam Ferrero (compositor) la plaça situada entre l’avinguda de França i el carrer En projecte EP Verdeguer 8. La iniciativa va partir de Roberto Loras Villalonga, en representació de l’Acadèmia de la Música Valenciana. El compositor, director d’orquestra i musicòleg valencià és considerat el gran renovador de la música de banda. No només és reconegut com un dels grans compositors valencians dels segles XX i XXI, sinó que ha sigut peça fonamental en el desenrotllament de la música a la Comunitat Valenciana. Al costat de la seua gran producció musical per a orquestra, banda, cor i cambra, Adam Ferrero ha sigut fundador d’institucions tan representatives com l’Associació de Compositors de la Comunitat Valenciana o l’Acadèmia de la Música Valenciana.
El procediment previst per a la retolació de noves vies públiques està previst en el Reglament de concessió d’honors i distincions aprovat pel Ple el juny de 2022. La competència per a la denominació de carrers i places correspon a la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia, amb dictamen previ de la Comissió de Benestar Social, Educació, Cultura i Esports, que és la que ha donat ara el vistiplau.
