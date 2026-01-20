VBC | Eurolliga
València Basket rep el París amb la necessitat de victòria
L’entrenador, Pedro Martínez, farà història, ja que dirigirà el seu partit 232 al capdavant de l’equip i es convertirà en el tècnic que més vegades l’ha conduït
pilar lópez
Dos derrotes consecutives (en l’Eurolliga contra Fenerbahce i en la Lliga contra el Reial Madrid), dos derrotes consecutives en l’Eurolliga i tan sols una victòria en els últims cinc partits. El València Basket travessa un dels seus moments més grisos de la temporada i, encara que, de moment, la situació no és ni molt menys preocupant, la veritat és que els taronja afronten una setmana important per a recobrar les bones sensacions. La primera oportunitat arriba hui dimarts 20 amb la visita al Roig Arena del París Basketball (20:30 hores, Roig Arena, #Vamos). A priori, un rival propici per a trencar la ratxa de dos derrotes consecutives en l’Eurolliga (AS Mònaco i Fenerbahce) que arrosseguen els de Pedro Martínez.
Les últimes derrotes han allunyat els taronja de la primera posició de la classificació de l’Eurolliga que van arribar a ocupar i ara el València Basket arriba a la jornada 23 en quarta posició amb 14 victòries, les mateixes que el Fenerbahce, que és tercer, però també igual que el Reial Madrid, que és quint, i que Barcelona, que és sext. El València Basket tindrà davant el París Basketball, un equip que visita la capital del Túria per primera vegada i que, per resultats, és un dels més “fluixos” de la competició. Els francesos estan en la dessetena posició, amb set victòries en el seu caseller, encara que amb un partit ajornat, i només han guanyat dos dels seus últims 10 partits. Això sí, eixes dos victòries les ha sumades en les dos últimes jornades, en les quals ha derrotat Efes i l’Estrella Roja.
Una altra dada que ha de servir d’avís perquè el València Basket no es relaxe és que, en la primera volta, el triomf va recalar en el costat francés en un partit que, fins ara, és l’únic enfrontament en partit oficial entre estos dos equips. Va ser el 13 de novembre en la jornada 11 de la EuroLeague i va acabar amb triomf francés per 90-86. Un parcial final dels locals li va donar el triomf al club parisenc en un partit en el qual van destacar Hifi amb 17 punts i Willis amb 15. Per part valenciana, Thompson i Taylor, amb 13 punts cada un, van ser els anotadors més destacats.
L’equip francés podrà comptar amb Jared Rhoden i Lamar Stevens, que no van estar en la plantilla activa en el partit de la primera volta; Matt Costello es va perdre aquell xoc per malaltia. Pedro Martínez té tota la plantilla disponible, per la qual cosa haurà de descartar tres jugadors.
L’entrenador, Pedro Martínez, dirigirà, hui, el seu partit 232 al capdavant del primer equip masculí de València Basket, una xifra que el convertix en solitari en el tècnic que més vegades ha conduït l’equip taronja masculí. Una fita que l’entrenador taronja compartirà amb el públic del Roig Arena en un xicotet acte de reconeixement que tindrà lloc just abans de l’inici del partit. Serà el xoc 84 en competicions europees en el primer seient de la banqueta taronja per a Pedro, que n'acumula 141 en Lliga Endesa, 5 de la Copa del Rei i 2 de la Supercopa Endesa.
El València Basket està immers en una altra setmana amb tres partits. Després de rebre el París Basketball en el Roig Arena, l’equip taronja haurà de viatjar a Alemanya per a visitar, per primera vegada, la nova pista del FC Bayern Munic, el SAP Garden, el dijous 22 de gener a les 20:30 hores, i d’ací viatjarà directament a les illes Canàries per a tancar la primera volta de la Lliga Endesa en la pista del Dreamland Gran Canària el diumenge 25 de gener a les 13 hores.
València Basket és l’equip que més triples fa (12,4), amb un 37,8 % d’eficàcia, i París Basketball és el segon que més triples anota (12), amb un 36,7 % d’encert. Els taronja hauran d’estar molt pendents de l’internacional francés Nadir Hifi, màxim anotador de la competició, que encapçala la llista d’anotadors de la EuroLeague amb 20,3 punts, a més de ser el quint que més triples fa.
