Alboraia promociona la seua orxata artesana i encants turístics en Fitur
Alboraia Turisme, ja habitual en la major fira internacional del turisme, mostrarà, davant de més de 255.000 visitants professionals de 156 països, la seua incomparable visió turística
Alboraia és autèntica i encara té molts encants per descobrir, i ho vol demostrar en la major fira internacional del turisme, Fitur. Per este motiu, Alboraia Turisme torna a participar esta setmana, juntament amb el Gremi d’Orxaters Artesans d’Alboraia, en la trobada que congrega ja més de 255.000 visitants professionals de 156 països i amb Mèxic com a país convidat.
Quins recursos utilitzarà Alboraia? La localitat disposarà d’un espai en l’estand de la Comunitat Valenciana per a promocionar la destinació i el seu producte més emblemàtic: l’orxata artesana. Serà protagonista amb demostracions i tastos que organitza el Club de Producte Alboraia, Artesans de l’Orxata, al costat del cuiner i divulgador gastronòmic Lluís Penyafort, que ja ha deixat plats sorprenents amb l’orxata artesana com a ingredient.
El taller d’orxata i tast serà el dijous 22 de gener, a les 11:30 hores, en l’espai de showcooking Turisme Comunitat Valenciana. El mateix dia, a les 17:20 hores, la sala de presentacions se sorprendrà amb la nova campanya turística “Alboraia, autèntica i encara per descobrir”, amb les experiències que el visitant pot viure en la localitat.
Molt per descobrir
No serà l’única ocasió en la qual poder descobrir Alboraia. Madrid Fusión serà la següent parada d’este lloc únic del Mediterrani. El dimarts 27 de gener, Alboraia Turisme durà a terme un tast d’orxata artesana, a les 13:30 hores, dirigida per professionals i sota el segell del Club de Producte.
Tal força turística prové del treball conjunt de l’Ajuntament d’Alboraia, el Gremi d’Orxaters i una gran quantitat d’empreses i agents locals, una col·laboració que ha valgut per a obtindre reconeixements com el distintiu SICTED de qualitat turística, el títol de municipi d’excel·lència turística de la Comunitat Valenciana, els certificats Qualitur i Q de Qualitat a les seues platges i servicis com les oficines Tourist Info.
Chavarría: “És un dels nostres grans escenaris”
“Fitur sempre ha sigut un dels nostres grans escenaris i oportunitats a on ensenyar-li al món què és Alboraia”, explica l’alcalde, Miguel Chavarría. “I és que la nostra proximitat amb la capital de la província fa que Alboraia siga perfecta per a visitar-la i gaudir de les seues platges, la seua horta, la seua història i cultura i, per descomptat, la seua orxata”, convida Chavarría.
