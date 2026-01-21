Ángeles Solanes formalitza la seua candidatura al rectorat amb un programa “digitalitzat i participatiu” per a reduir la burocràcia
Ángeles Solanes, catedràtica de Filosofia del Dret, s’enfronta al repte que pot situar-la com la segona dona que lidera la Universitat amb un programa de “transformació responsable” que perseguix un govern “participatiu i dialogant”
Un model de govern “participatiu i digitalitzat” i l’objectiu de reduir un dels llastos de la docència i la investigació: la burocràcia. La catedràtica de Filosofia del Dret, Ángeles Solanes, ha formalitzat, este matí, la seua candidatura al Rectorat de la Universitat de València (UV), amb la il·lusió de qui s’enfronta a un repte que la podria situar com la segona dona que dirigix la Universitat de València.
Amb una experiència que li permet “potenciar la renovació en la Universitat” i un programa “que prioritza l’estabilització i també la promoció de les persones”, Solanes aposta per millorar “la qualitat de vida en tots els campus” i per una Universitat “amb una visió internacional”, amb infraestructures “modernes per a poder fer una docència i una investigació de qualitat”.
Mà dreta de la rectora actual, Mavi Mestre, Solanes li agraïx que eixe sostre de cristall “s’haja trencat per a totes nosaltres” i permeta “que fem un primer pas per a liderar una candidatura com la que represente, amb un programa que perseguix un govern participatiu i dialogant amb el conjunt de la comunitat universitària, una cosa que crec que està molt relacionada amb el lideratge femení”.
Renovació i transformació responsable
Ángeles Solanes defén una candidatura basada en la “renovació i en la transformació responsable”. “El programa que porte i l’equip que lidere representen una universitat arrelada en el territori, que és conscient de la importància de la seua llengua, de la seua cultura. Volem una universitat pública, una universitat moderna, però també una universitat amb una forta projecció internacional. I, en eixe sentit, som conscients que hi ha molts àmbits en els quals es pot treballar per a fer una universitat que vaja molt més enllà”, assegura.
La catedràtica de Filosofia del Dret, Ángeles Solanes, coneix bé la Universitat i sap quins aspectes cal millorar i potenciar. “En tot el temps que porte en la Universitat, sempre he fet totes les tasques pròpies d’un acadèmic. M’he dedicat a la docència i a la investigació. He liderat grups, he fet transferència i, també, gestió. Al llarg dels anys, he passat per diferents llocs, he anat aprenent molt de la Universitat i estos últims anys he sigut vicerectora de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació. Conec molt a fons la Universitat i en un moment determinat vaig pensar que eixe bagatge em permet, amb el conjunt de la comunitat (perquè, insistisc, este és un projecte participatiu i dialogant), liderar la Universitat des d’eixa visió de cogovernança”, conclou.
Suscríbete para seguir leyendo
- La borrasca Harry ja s’engul mitja platja a Tavernes de la Valldigna
- El temporal s’engul trams de platja en el litoral sud de Cullera
- Negociació activa per Justin de Haas
- Adeu a Pérez Casado, el gran transformador de la ciutat en la Transició
- Relleu en Compromís: el diputat Carles Esteve es llança a liderar el partit fundat per Oltra
- València acollirà les dos proves de vela més importants de l’any
- L’Aemet notifica un canvi d’oratge a València i posa data al retorn de les pluges
- Els moments més difícils de Pérez Casado