Tragèdia ferroviària
Augmenten a 43 els morts en l’accident de trens d’Adamuz
Els servicis d’emergències han trobat un altre cadàver en el vagó cafeteria de l’Alvia sinistrat
EFE
Les persones mortes en l’accident ferroviari que es va produir diumenge passat a Adamuz (Còrdova) han augmentat, este dimecres, a 43, després que els servicis d’emergència que actuen en la zona hagen trobat un altre cadàver en un dels trens sinistrats, l’Alvia.
Fonts pròximes a l’operatiu han informat EFE que esta víctima mortal ha sigut localitzada, concretament, en el vagó cafeteria.
La xifra confirmada de 43 víctimes mortals coincidix amb el nombre de denúncies per desaparició presentades, encara que sempre hi ha la possibilitat d’alguna persona que viatjara en el tren de la qual no es tinga encara coneixement, segons va indicar este dimarts el conseller andalús de Sanitat, Presidència i Emergències, Antonio Sanz.
L’operatiu d’emergència desplegat a Adamuz, a on es registren pluges este matí, ha prosseguit els treballs en la zona, centrats en el condicionament del terreny, a més de retirar els raïls de la via per tal que els bombers comencen a treballar en el trossejament de la segona mitat del vagó número dos del tren, a on es trobava la cafeteria del tren Alvia.
Segons la informació facilitada este matí per la Junta, ja havia sigut trossejat, així mateix, el vagó número u i la primera mitat del número dos. Passades les 02.40 hores de la matinada, Adif va comunicar que ja s’havia carregat el vagó número huit de l’Iryo en la góndola per a procedir a retirar-lo de la zona.
Al llarg d’este dimecres està previst, igualment, el trasllat dels vagons sis i set de l’Iryo, també amb góndoles de gran tonatge, mentres que els vagons de l’u al cinc es quedaran en la via a l’espera de ser remolcats.
