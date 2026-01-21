Catalá sobre la petició de tres anys de presó per a Cecilia Herrero (Vox): “No és una condemna”
L’alcaldessa recorda altres casos, com els de Fuset o Ribó, per a demanar presumpció d’innocència
Assegura que ella mai haguera llançat eixos missatges contra immigrants o el col·lectiu LGTBI
L’alcaldessa de València, María José Catalá, no s’ha volgut pronunciar sobre la petició de la Fiscalia de tres anys de presó per a la regidora de Vox Cecilia Herrero per presumptes delictes d’odi, fins que no tinguen la comunicació oficial. No obstant això, Catalá ha deixat alguns missatges al respecte, com que una petició fiscal “no és una condemna” i que la tradició en este ajuntament és respectar les acusacions fins que no hi haja un pronunciament judicial, com va ocórrer, diu, amb el regidor de Compromís Pere Fuset o amb l’alcalde Joan Ribó. Això sí, no té cap dubte que ella no haguera penjat en les xarxes socials missatges com els d’Herrero, que es dirigien directament contra els immigrants o el col·lectiu LGTBI.
En concret, la Fiscalia ha demanat tres anys de presó per a Cecilia Herrero per missatges difosos en la xarxa social X “encaminats a propagar el rebuig, el menyspreu, l’hostilitat i l’animadversió envers persones immigrants, integrants del col·lectiu LGTBI o persones amb discapacitat”. “Fàstic. Són salvatges. Fora Àfrica de l’Europa civilitzada” o “Tanta reconquista per a acabar pagant-los la invasió als moros”, són alguns dels missatges arreplegats en la denúncia que en el seu moment va presentar el Grup Municipal de Compromís i que ara s’arrepleguen en la qualificació fiscal.
Esperar la justícia
Preguntada l’alcaldessa per esta petició de tres anys de presó per a una regidora que forma part del seu equip de govern gràcies a la coalició amb Vox, Catalá ha preferit esperar a tindre el document de la Fiscalia per a pronunciar-se. En qualsevol cas, recorda que “ni una qualificació de la Fiscalia, ni una denúncia impliquen una condemna”. “Cal respectar l’estat de dret, els procediments judicials i el treball de la justícia, que és el que s’ha fet sempre en este ajuntament i en altres legislatures”.
I posa com a exemples els casos de Pere Fuset o Joan Ribó, regidor i exalcalde de Compromís. “Al senyor Fuset, la família d’un mort (a Vivers) li demanava cinc anys de presó per homicidi imprudent. Es va respectar la seua condició de regidor, es va respectar el procediment judicial i, al final, va haver-hi un acord entre asseguradors i no va haver-hi condemna”. També l’alcalde Joan Ribó “va ser acusat per una altra qüestió administrativa a Alboraia” (la construcció d’una piscina d’este municipi en el terme municipal de València), i, “és més, li estem donant assistència jurídica”. “És a dir, la casa té uns costums, unes dinàmiques, i, en esta legislatura i en les anteriors, la dinàmica ha sigut deixar treballar la justícia i respectar la presumpció d’innocència. Crec que és la millor manera d’abordar estes qüestions”, sentencia.
Sobre els missatges en concret, Catalá assegura que no els compartix. “Jo mai els hauria escrit. En absolut és una manera de pronunciar-se que formarà part de mi, ni de cap persona del meu partit, ni de cap dels meus regidors, però jo no soc de Vox, jo soc l’alcaldessa de València, soc del Partit Popular, i a mi es poden atribuir els meus pronunciaments o els dels regidors del meu partit. Evidentment, esta persona forma part del meu govern, però és d’un altre partit polític i jo respecte els pronunciaments de la justícia. Ara bé, jo ho hauria fet? Doncs, mira, no”.
