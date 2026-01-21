Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Compromís condiciona reunir-se amb Llorca al fet que Mazón deixe de ser diputat del PPCV

Els valencianistes amenacen de plantar el president i li recriminen que no hi ha “normalitat democrática” mentres l’excap del Consell estiga en les Corts

Baldoví saluda Llorca després d’haver sigut triat president de la Generalitat en les Corts

Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

València

Compromís no acudirà a la cita amb Juanfran Pérez Llorca en el Palau de la Generalitat la setmana que ve mentres Carlos Mazón continue com a diputat del Grup Popular de les Corts. És la condició que li ha fixat la coalició valencianista, tant via carta com en explicació oral davant de la premsa, després de la invitació del president a una “reunió de treball”, la primera com a cap del Consell amb l’oposició, per a acudir a la trobada del pròxim dimarts 27 de gener, dos mesos després que fora investit al capdavant del Govern valencià.

“No és normal que Carlos Mazón continue de diputat en les Corts, ni que la seua primera decisió fora apujar-li el sou. Per això, com a condició prèvia a qualsevol reunió formal, li plantege la necessitat de reclamar-li l’acta de diputat i, si no l’entrega, expulsar-lo del seu grup parlamentari”, exposa l’escrit que li ha remés Baldoví a Llorca en resposta a la invitació que va arribar dimarts a la vesprada a les dependències parlamentàries dels valencianistes.

Els valencianistes han justificat la seua amenaça de plantar-lo en el fet que no pot haver-hi “normalitat democràtica” en la política valenciana, una de les expressions utilitzades per Llorca per a citar les formacions parlamentàries, “mentres Mazón estiga en les Corts”. És per això que li reclama al cap del Consell i líder dels populars valencians que, com a mínim, li exigisca retornar l’acta i l’expulse del grup parlamentari, perquè només és el mateix Mazón el que podria deixar la seua condició com a parlamentari, cosa que, d’altra banda, el manté com a aforat, al marge de les perquisicions de la jutgessa.

Baldoví ha afegit que considera Compromís “un partit de govern” i entén que les diferents formacions polítiques “han de dialogar amb el president”, però “no pot ser que amb una mà ens estiga esclafant i amb l’altra vulga una foto de diàleg”. “Parlar de diàleg i consens després d’haver acceptat tota l’agenda de la ultradreta, haver modificat l’Agència Antifrau i À Punt, haver acceptat suprimir comissions com la d’igualtat o la d’LGTBI per a complir amb el dictat de Vox, ens sembla hipòcrita”, ha agregat Baldoví.

Baldoví en su réplica

Baldoví en la seua rèplica en les Corts durant el debat d’investidura / F. Bustamante

Compromís manté així el to dur d’oposició contra Llorca, a qui li recriminen que, en els 54 dies que porta com a president, “no hem trobat ni diàleg, ni transparència”. Critiquen que no haja tornat a comparéixer en les Corts i, fins i tot, traslladen dubtes de la seua intenció amb esta reunió. En este sentit, en la carta de resposta, Baldoví admet la seua “sorpresa” per rebre la invitació a una reunió “a porta tancada en un despatx del Palau de la Generalitat, sense orde del dia ni propostes sobre la taula” i afig: “Segurament, la seua intenció no és treballar, sinó aparentar normalitat en una situació que no és normal”.

Propostes de Compromís

En canvi, Baldoví li proposa, “amb llum i taquígrafs”, acordar una sèrie de polítiques que van en la línia del que defén Compromís, com “la necessitat de limitar el preu de la vivenda declarant zones tensionades”, que la sanitat “ha de ser pública i no privada”, que es pose en marxa una Unitat Valenciana d’Emergències o que es convoque la comissió d’investigació de la dana en les Corts “i hi compareguen les víctimes”. “Sempre estarem disposats a debatre; per això, deixe de fugir de les Corts, retorne la dignitat al parlament amb l’eixida de Mazón i donem resposta al que necessita la nostra societat”, sentencia Baldoví.

La posició dels valencianistes contrasta amb la del PSPV, que també ha sigut citat a la trobada una hora abans. Fonts del Grup Parlamentari Socialista asseguren que sí que hi acudiran, per “institucionalitat”, com, recorden, han fet sempre que se’ls ha cridat. Ja va ocórrer una cosa semblant davant de l’última citació de Mazón als grups quan encara era president: els socialistes sí que es van reunir amb ell en les Corts, mentres que Compromís va decidir no acudir-hi.

