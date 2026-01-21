La Comunitat Valenciana frega els 30 milions de turistes
Juanfran Pérez Llorca anuncia una inversió rècord en promoció de 19 milions d’euros
La Comunitat Valenciana va tancar 2025 fregant els 30 milions de turistes. Marian Cano, consellera de Turisme, ha confirmat, en l’inici de la fira de turisme de Madrid Fitur, que la Comunitat Valenciana va aconseguir, l’any passat, una xifra rècord de visitants i gasto que ha permés la generació de 300.000 ocupacions.
“El nostre model turístic atrau visitants i genera estabilitat (laboral)”, ha subratllat Marian Cano. La consellera ha precisat que en 2025 van arribar 12,5 milions de turistes internacionals i el gasto turístic estranger va superar els 15.200 milions d’euros. Cano ha reivindicat la urgència d’ampliar els aeroports de Manises i l’Altet i ha avançat que, en 2026, s’espera l’arribada de 13,1 milions de visitants estrangers.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha assenyalat que el Consell treballa per consolidar estes xifres i, en este sentit, doblarà la inversió en promoció al passar de 9 milions a 19 milions. Així ho ha manifestat durant la presentació del dia de la Comunitat Valenciana en la fira de turisme, a la qual han assistit diferents membres del Consell, els presidents de la Diputació de València, Vicent Mompó; el d’Alacant, Toni Pérez, i de Castelló, Marta Barrachina; la presidenta de l’FVMP, Paqui Bartual, i els alcaldes de diverses localitats de la Comunitat.
El cap del Consell ha assenyalat que “es tracta de la major campanya de publicitat posada en marxa per la Generalitat en la història, i naix des de l’impuls que ens dona rebre 12 milions de turistes internacionals a l’any, amb la qual cosa era indispensable reforçar la nostra promoció internacional”.
Així, ha destacat que “ací s’arriba atret per les nostres platges, zones d’interior, ciutats, gastronomia, cultura i patrimoni, però es torna per la manera mediterrània de veure i compartir la vida en una terra que s’oferix, per això no només es visita, sinó que es viu”.
Tres mesures
El cap del Consell ha avançat tres mesures addicionals a l’augment pressupostari i que “se sumaran al treball que estem duent a terme”.
La primera iniciativa serà la creació de la Mesa de Connectivitat Turística de la Comunitat Valenciana, que, tal com ha traslladat Llorca, “es tractarà d’un fòrum liderat per la Generalitat en el qual identificarem i portarem noves rutes, parant especial atenció a mercats estratègics com els Estats Units i Àsia”.
En este sentit, ha manifestat que “una destinació millor connectada, especialment per via aèria, sempre serà més competitiva, i no podem desaprofitar èxits com els que estan vivint els aeroports de València i Alacant, que continuen batent rècords de passatgers”.
La segona mesura consistirà a activar un pla especial de millora i modernització de platges que consistirà a millorar accessos, mobiliari, senyalística, sostenibilitat ambiental i qualitat dels servicis perquè reflectisquen l’excel·lència mediterrània.
Com a tercera proposta, el president ha avançat que, “ja que el turisme és un element que equilibra i vertebra el territori, desenrotllarem un programa de màrqueting turístic per a municipis d’interior, perquè la Comunitat Valenciana també és muntanya i bosc, cultura i naturalesa, així com patrimoni i arrels”.
Al respecte, este nou programa donarà suport a la promoció turística de pobles i comarques de l’interior del nostre territori, amb un objectiu doble: generar oportunitats econòmiques i fixar població.
