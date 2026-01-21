Cullera reforça de nou les seues defenses costaneres després de més de 24 hores de fort temporal marítim
La borrasca Harry castiga el litoral de la Ribera Baixa, amb ones de fins a quatre metres en la zona del far, encara que els tècnics confien en una millora progressiva en les pròximes hores
El temporal marítim Harry continua deixant la seua petjada en el litoral valencià i, de manera especial, en la costa de la Ribera Baixa, amb Cullera de nou en primera línia d’impacte. Després de més de 24 hores d’intens onatge i vent, l’Ajuntament de Cullera ha tornat a activar, des de primeres hores del dia, els seus operaris per a reforçar les defenses instal·lades, dilluns passat, amb l’objectiu de frenar l’envestida de la mar.
Des de la matinada, els treballadors del servici de platges, amb el suport, en molts moments, d’efectius dels servicis exteriors municipals, s’han desplegat al llarg de la franja litoral per a consolidar els dics de contenció i altres estructures provisionals alçades en els punts més vulnerables. La prioritat, segons fonts municipals, és evitar que la força de l’aigua puga arribar a penetrar en les vivendes pròximes a la mar, especialment en aquelles zones històricament més exposades als temporals de llevant.
Els treballs s’han concentrat en diferents trams de la costa cullerana, a on l’onatge ha impactat amb una intensitat notable durant tota la nit i el matí. En enclavaments com la platja de Los Olivos, el Racó, el Marenyet i l’Estany, la regressió de la mar ha sigut especialment visible, amb pèrdua d’arena i un avanç de l’aigua que ha obligat a extremar les precaucions.
Malgrat l’espectacularitat del temporal, els tècnics especialitzats que seguixen l’evolució de l’episodi marítim han traslladat un missatge de relativa tranquil·litat. Segons estes mateixes fonts, una vegada finalitze el temporal, les platges tendiran a recuperar l’estat que presentaven abans de l’arribada d’este fort episodi, gràcies als processos naturals de redistribució de l’arena.
Un dels punts més afectats ha sigut l’entorn de l’escullera del far de Cullera, a on, segons estimacions d’experts, les ones han arribat a tindre altures de fins a quatre metres, la qual cosa ha oferit imatges de gran impacte i ha obligat a restringir l’accés a la zona per motius de seguretat.
Des del consistori s’insistix que, encara que les previsions assenyalen una remissió gradual del temporal en les pròximes hores, és fonamental mantindre actives i reforçades les defenses costaneres mentres persistisca el risc. La vigilància es mantindrà fins que les condicions de la mar permeten donar per finalitzat l’episodi sense perill per a les persones, ni per a les infraestructures del litoral.
El temporal Harry se suma així a una llarga llista d’episodis marítims que, any rere any, posen a prova la resistència de la costa valenciana i reobrin el debat sobre la necessitat de solucions estructurals i una planificació a llarg termini per a protegir el litoral enfront de fenòmens cada vegada més freqüents i intensos.
