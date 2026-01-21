Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L’extrem israelià amb passaport espanyol Tay Abed firma amb el Llevant fins a 2029

El Llevant UE i el PSV Eindhoven han arribat a un acord per al traspàs, compromés amb l’entitat llevantinista fins al 30 de juny de 2029

L’extrem israelià amb passaport espanyol Tay Abed firma amb el Llevant fins a 2029 / Levante-EMV

EFE

València

L’extrem esquerrà israelià amb passaport espanyol Tay Abed és nou jugador del Llevant fins a 2029, segons ha confirmat este dimecres el club valencià, que ha abonat per ell un xicotet traspàs al PSV Eindhoven, segons han confirmat fonts pròximes a l’operació.

El futbolista de 21 anys ja està a València i, abans de firmar el seu nou contracte, es va sotmetre a la pertinent revisió mèdica. El futbolista s’ha personat este matí a la Ciutat Esportiva per a conéixer els seus nous companys i posar-se ja a les ordes del tècnic Luís Castro.

Tay va debutar en la Copa dels Països Baixos amb el PSV el desembre de 2025 i esta temporada ha sigut una de les peces destacades del seu filial, amb el qual ha disputat, des de l’inici de la campanya, 19 partits, amb set gols i quatre assistències.

L’atacant es va incorporar al club d’Eindhoven en 2021 després de formar-se en el planter del Hapoel Tel Aviv, un dels clubs de la ciutat a on va nàixer.

Tay Abed va formar part d’una generació destacada del futbol israelià que va aconseguir el tercer lloc en el Mundial sub-20 de 2023, torneig en el qual la seua selecció va eliminar el Brasil en els quarts de final i va caure en semifinals contra l’Uruguai, selecció campiona del campionat i en les files de la qual militava l’actual jugador del Llevant Allan Matturro.

