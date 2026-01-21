L’IGN localitza un sisme al nord-oest de la Font de la Figuera
El sisme, detectat dimarts a la nit, va tindre el seu epicentre a huit quilòmetres de profunditat, prop de Navalón, pedania d’Enguera
Rafa Jover
El nord-oest del terme municipal de la Font de la Figuera va registrar anit un sisme de 2,0 graus de magnitud en l’escala de Richter, segons ha informat l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) en el seu localitzador de moviments sísmics detectats recentment en territori nacional.
El moviment sísmic va tindre lloc a les 22:15 hores, amb epicentre a 8 quilòmetres de profunditat, en les proximitats de Navalón, pedania d’Enguera, localitat pertanyent a la comarca de la Canal de Navarrés.
Este sisme és el primer que es registra, durant l’exercici de 2026, en el terme municipal de la Font de la Figuera, municipi pertanyent a la comarca de la Costera. L’anterior va tindre lloc el passat 19 de setembre de 2025 i va tindre una magnitud de 2,0 graus en l’escala Richter.
Amb el d’anit, en la província de València ja es comptabilitzen, enguany, tres sismes. Els anteriors van tindre lloc en el litoral de Cullera (11 de gener) i a Moixent (12 de gener).
Sismes menors
Els terratrémols que registren cotes com dos graus en l’escala de Richter —o en un interval de 2,0-2,9 graus—, com el que s’ha produït a la Font de la Figura, són considerats sismes menors pels experts i són imperceptibles per a la majoria de les persones, encara que detectables per sismògrafs. Ocorren molt sovint i no causen danys.
